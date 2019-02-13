【情人節】名器、頸套未夠癲？　情趣用品店主：有人搵二手嘅...

臨近情人節，除了和另一半吃情人節大餐，長夜漫漫，你又準備了甚麼特備節目呢？有成人用品店店主表示，如果想和另一半為感情加溫，增加彼此的新鮮感，可嘗試藉使用情趣用品來發掘嶄新的體驗。

Tracy指，店鋪內大部分產品都會找專人試用，之後更可與顧客分享用後感。（吳鍾坤攝）

18DSC出售來自日本及歐美的進口成人用品，店主Tracy表示，日本人創意無限，經常推出新奇有趣的產品，滿足大眾需要，當中的真實香氣劑實在令記者大開眼界：真實香氣劑共有多款仿人體的味道，包括經血味、腋下味、尿味、絲襪味等，可噴在吹氣公仔、裙、絲襪上使用。Tracy說：「真實香氣劑可以營造一個更迫真的性愛感覺，令用家更易投入。」另外，動漫抱枕套也是較為特別的產品，Tracy表示曾有男士購買了三十多個不同動漫主角的抱枕套，以追求日日新鮮的感覺。

英國性愛電影《格雷三部曲》掀起了SM（施虐癖和受虐癖）熱潮，Tracy笑指，每次電影上映時都會有客人就SM性玩具前來查詢，例如皮鞭、手腳扣、頸套等，「多數情侶會一起選購SM用品，因很多人都擔心另一半不喜歡，如一起買可以互相討論。」

更多成人用品款式（按圖了解）：

女優名器（吳鍾坤攝）

+ 9 + 8 + 7

現時成人用品不只照顧異性戀客群，同性戀者亦有不少選擇，Tracy稱，女同性戀者可以用一些穿戴式仿真陽具，方便進行性行為；男同性戀者亦可選擇肛交倒模名器；聲稱有助增加魅力的費洛蒙香水，亦設有針對男女、女女、男男用家的香味。

雖然Tracy會盡量按照顧客需要，提供適合的產品，但其中一次則令她愛莫能助，「有一位顧客問有沒有二手的玩具，我不知道他的用途是什麼，但基於衛生問題，我們不會出售任何二手玩具。」

成人用品種類多，有的便宜到幾十元有交易，亦有的貴至千元，其中一位店員坦言，價錢反映質素，「數十元一個的震蛋，你期望什麼呢？一次就玩完啦。」他又表示，用在身體上的東西，不妨對自己好一點，「如果男朋友只肯花三十元買一個震蛋給你，你都會知道自己在他心目中有多少份量。」

Tracy會在大時大節推出禮物套裝，當中包括震蛋、潤滑劑、性感內衣等不同配搭。（吳鍾坤攝）

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