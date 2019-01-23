10YearsChallenge大熱　長大了開始緬懷過去　這幾首歌更引你共鳴

幾年前，香港最underrated 的樂隊，可能是Supper Moment。但是2019年，Supper Moment 在年末頒獎典禮各取佳績，令人鼓舞。有幾首歌觸動香港所有90後的心，《無盡》是膾炙人口的成名作，講在逆境中追求夢想的堅持與奮鬥，一句 「踏上這無盡旅途」唱到街知巷聞。

《小伙子》講述成長的無奈，失望，與領悟，此曲可能勾起大家共鳴：

1. 緬懷青春歲月

「小伙子長大了 在世事難料的森林 尋覓理想事

愈向著青春走遠 愈容易孤單 你可有發現

小伙子相會了 聚散亦難料

訴說了辛酸 也話說了當天

記憶裡那舊碎片 重組了趣事嚮往的昨天」

MV的鏡頭見主角在辦公室被老闆照肺，諸事不順，本能反應還是立即Whatsapp / Wechat 中學同學，在複雜的社會與明爭暗鬥的職場，今天多投契的同事，可能是明天踩著你上位的人。多感激你的客戶，可能明天向你公司投訴你的表現未如理想，才發現：

始終中學時期，毫無利益關係的的死黨，才是永遠的避風港

始終中學時期，毫無利益關係的的死黨，才是永遠的避風港（SupperMoment《小伙子》MV截圖）

2. 成長：從熱情變麻木

「臉龐上成熟到已多加一份懷疑

連歡笑都覺得幼稚…

現實裡裝英勇難避免

成為了 不懂哭也不想笑的一個漢子

活像木偶誰會在意

人多麼諷刺 生命裡誰令你還在意」

大部份 freshmen 在第一份工頭幾個月，對工作以及公司上下充滿熱誠，對任何挑戰均踴躍上陣，然後經歷任何挫折與批評，也會十分上心，甚至暗自流淚。在職場待久了，就算學不會那些無賴老闆/ 經理的無恥，始終學會了不再那麼在乎，即使客戶或老闆向你開火，表面雖然十分緊張，但其實心底裡知道分寸，懂得分批評的虛實，知道公司的底線。

所以心境像一隻老貓：「I don't give a shit。」

成為了 不懂哭也不想笑的一個漢子（SupperMoment《小伙子》MV截圖）

3. 年少的青蔥歲月：完了

「散席了方知 好光陰往往流逝悄悄

揮發掉了很多很多經典」

可會發現：中學時期很容易聚集10個人出來打波，唱K，食飯，去Camp等等。但出社會後，同一班人雖然都在香港，但要全部約出來難過登天，任何「Gathering」都要最少2個星期「prior booking」，而且任何日子都會有幾個沒空；

才明白：以前那些即興去Camp，甚至大學前的暑假幾個好朋友的窮遊台灣之旅，已經很難再來一次了，各自有自己的事業，OT，家人，新朋友等。

像張敬軒在 《青春常駐》：

祈求舊人萬歲 舊情萬歲 別隨便老去 時光這個壞人 偏卻冷酷如許

舊人萬歲，只能 「祈求」 ，只是一個奢望了。

▼▼張敬軒解構好友離開仍要繼續生活的成長過程（按圖放大）▼▼

4. 反面的好朋友

「路途上已沒有那位他給你共勉 當奮鬥失去價值時」

像陳奕迅的《最佳損友》，舊知己在最後，可能因為各行各路也變為陌生人，甚至因為立場對立而變為敵人。即使不是陌生人，也可能淪為幾個月見一次面的普通朋友。當有一天，你在事業上得到一點點成就，你本能反應，是與從前的那位Best Friend分享你的喜悅，像從前一樣，卻發現：

Your best friend couldn’t care less.

▼▼陳奕迅深情演繹好友變陌生人的無奈（按圖放大）▼▼

5. 學會瀟灑：變幻原是永恆

「成長逃離伊甸 閃星星已流逝悄悄

瀟瀟灑灑繼續譜寫你故事

現實裡裝英勇難避免

成為了 不懂哭也不想笑的一個漢子

活像木偶誰會在意 在幻變領略了最重要」

當你的週末從青蔥歲月的球場，變為在中環辦公室不見天日的工作，以及與同事上司客戶的應酬，當你取得那一點點的成功感與 Triumph，當你本能已經不是打電話與從前那位 Best Friend聊到通宵，而是與同事去飲兩杯慶祝完成一件Project，你已經知道：

活像木偶誰會在意 在幻變領略了最重要

活像木偶誰會在意 在幻變領略了最重要（SupperMoment《小伙子》MV截圖）

SJ結語 成長之痛 但成長一樣有Triumphant的時刻 感性緬懷過後，得從新上路。 加油，共勉之。

【原文轉載自StealJobs.com。StealJobs全面透露各行各業人工，工時，晉升前景，以及入行攻略，歡迎匿名提供收入資料。】

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