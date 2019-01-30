【全球排名】外派員工宜居調查　香港跌出前40　颱風山竹成主因

香港作為國際城市，一直吸引着不少外國人到臨工作及居住，但在人力資源顧問機構ECA International最新發佈的地區評分調查報告中卻顯示，香港在最適宜外派員工居住地點排名已由去年的第29位下跌至現時的第41位，跌幅多達12位，且是所有亞洲城市之中跌幅最明顯的城市。 機構的亞洲區域總監關禮廉表示，颱風山竹對香港造成的破壞，是導致如此跌幅的原因之一。

颱風山造成的上班不便仍歷歷在目。﹙張浩維攝﹚

調查機構通過客觀分析一系列的生活環境因素，評估全球超過480個地區的整體生活質素，並就是否適合亞洲外派員工居住而對各地方進行排名統計。評估的生活環境因素包括：氣候、醫療服務、住房及公用事業、自然現象、隔離程度、社交網絡與娛樂設施、基礎建設、個人安全、政治環境以及空氣質素等。另外，部分評估因素的影響將視乎僱員的原屬地而各有不同。

颱風山竹 10億美元的損失

關禮廉表示，香港的排名較一年前下跌，主要因為颱風山竹在去年9月對本港造成了嚴重破壞，他指：「雖山竹未有造成人命損失，但它是香港有紀錄以來破壞力最強的風暴，嚴重損毀建築物和基礎建設，造成約10億美元的損失。」加上空氣質素變差，所以香港的宜居指數評分因此而下跌。

香港在最適宜亞洲外派員工居住地點排名中的跌幅，是所有亞洲城市之中最明顯的，而斯里蘭卡的科倫坡排名下滑了12名，現時排第194位，成為跌幅與香港相若的唯一一個亞洲城市。關禮廉表示：「斯里蘭卡總統辭退總理導致憲法危機，因此近幾個月的政局都不穩定，引發了許多暴力騷亂，而且2018年初還發生了一些與政局形勢無關的種族暴力事件。現在局勢已有所緩和，這可能會令當地評分在下次調查中下跌。」

ECA International亞洲區域總監關禮廉表示，颱風山竹對香港造成的破壞成主因。﹙霍芷晴攝﹚

新加坡再次位居首名

最適宜居住城市排行榜於2005年開始發表，當時新加坡已經是最適宜亞洲外派員工生活的地點，此後每年均蟬聯榜首。

關禮廉表示：「新加坡的優良設施、低罪案率，及優質的醫療和教育服務，加上早已有許多外派員工居於當地，使其能夠成為外派員工理想的居住地點。雖然許多亞洲城市均為海外員工提供類似條件，但新加坡仍然是最佳城市，而且其排名在可見的將來也未必會下跌。」

中國持續上升 日本保持強勢

關禮廉補充，不少中國城市的外派員工宜居排名已連續提升了多年，「北京、南京和廈門等多個內地城市在今年的得分均有所上升。儘管許多中國城市的基礎建設發展迅速，但它們都面對嚴重的空氣污染問題，顯著影響生活質素。幸而近年中國政府引入了多項措施來對抗空氣污染。這些努力亦取得成果，多個國內城市的名次上升。」

中國面對嚴重的空氣污染問題，顯著影響生活質素。幸而近年中國政府引入了多項措施來對抗空氣污染。﹙GettyImages/VCG﹚

日本城市的表現則持續強勢，即使大阪因遭受颱風燕子吹襲而令排名稍微下跌，排行榜上全部四個日本城市均位於十名之內。關禮廉指出：「日本城市一向在排名榜中名列前茅，今年也不例外：東京、名古屋、大阪和橫濱均位列最適宜亞洲外派員工居住城市的前十名。」



全球表現

在亞洲以外，澳洲和新西蘭的多個城市能為亞洲外派員工提供最佳的生活質素，而布里斯本和悉尼更在榜上並列雙亞軍。關禮廉指出：「澳洲和新西蘭不僅擁有高水平的基礎建設和設施，而且比歐洲等地更靠近亞洲外派員工的原屬地，因此一直深受這些員工的歡迎。」

丹麥首都哥本哈根是最適宜亞洲外派員工生活的歐洲城市，在全球排名第10。關禮廉解釋：「哥本哈根在我們的宜居生活排行榜上一直佔據前列位置，在去年和今年均是歐洲最理想的居住地點。哥本哈根在各方面的得分都很高，包括低污染和罪案率，良好的設施和學校建設，以及優良的醫療服務。」

首10位最適宜亞洲外派僱員居住的城市：﹙按圖了解﹚

10.日本橫濱 Yokohama

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