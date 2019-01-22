【職場健康】用睡眠換加薪　調查：為加20萬年薪每晚瞓少2.5小時

睡眠時間VS金錢，你會如何選擇？不少打工仔辛勤工作，甚至犧牲睡眠，一日打兩份工，就是為了賺錢養家，以及希望完成買樓這個「終極目標」。有調查指，受訪者願意每晚犧牲近2.5小時的睡眠，以獲取2萬5千美元（約20萬港元）加薪。

你願意犧牲睡眠時間換取加薪嗎？（GettyImages/VCG）

常言道，休息是為了走更長的路，可是，香港生活成本高昂，已連續第9年成為全球樓價最難負擔城市，樓價對家庭收入中位數比例進一步惡化，由2017年的19.4倍上升至20.9倍，即是說要不吃、不喝、不消費20.9年才能買樓。面對如此大的生活壓力，教打工仔如何敢鬆懈下來呢？

不少打工仔日頭打一份工，晚上又做兼職或是進修，希望將來可以賺取更多收入，對他們而言，犧牲睡眠對於獲得成功至關重要。美國床墊顧問（Mattress Advisor）曾向1000多名初級至高級的專業人士調查，了解他們的睡眠習慣以及成功理念，結果發現，受訪者願意每晚犧牲近 2.5 小時的睡眠，以獲取 2 萬 5 千美元（約 20 萬港元）加薪。

因工作過勞導致休息不足，容易令身體出現毛病，分分鐘得不償失。（GettyImages/VCG）

不要以為2小時很「濕碎」，每人需要的睡眠時間都不同，有人睡5小時已很精神，有人一定要睡足9小時。最近的一項研究表明，即使只是失去2小時的睡眠也會影響你的情緒，連續兩天睡眠不足更會引起嚴重憤怒。受訪者在這樣的睡眠狀態下表現得如何有待進行討論，不過，他們表示，能夠維持正常運作下的最少睡眠時間是5.5小時。

調查又發現，提供的錢愈少，受訪者表示願意犧牲的睡眠時間就愈少。他們指，為了1萬美元（約8萬港元）的加薪，願意放棄1.6小時睡眠，如加薪5000美元（約4萬港元）則可犧牲1小時睡眠。

不少老闆總是覺得最遲放工的員工是最勤力的，可是，如果員工只是為OT而OT，反而造成辦公室的不良風氣。（GettyImages/VCG）

以性別計，50.8％男性會選擇獲得成功而不是睡眠，但55.6％的女性寧選擇睡眠而非獲得成功。另外，受訪男性比受訪女性願意放棄每晚多30分鐘的睡眠時間（1.9小時VS 1.4小時），成為《財富》500強公司的行政總裁。不過，當談及津貼時，男性和女性都同意放棄1小時的睡眠，享受額外一星期的有薪假期，或享受每周一次在家工作的特權。

職位的高低對睡眠時間的重視程度亦不相同，該調查指，54％的高級管理人員認為，為了成功有必要放棄一些睡眠時間，但只有42.9％的初級員工有同感。42％高級管理人員亦認為為了成功而剝奪睡眠是值得的，只有32％的中層管理人員和25％的初級員工同意這個說法。

諷刺的是，54％的高級管理人員表示每晚平均睡眠時間為6.6小時，但只有39％的中層管理人員和35％初級員工擁有同樣的睡眠時間。

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期: 1月9日至1月21日):https://heart.hk01.com/zh/project/10078