【新年職場】組團洗樓、把握黃金十分鐘　教你5招公司𢭃利市攻略

農曆新年返工唔想「初四咁嘅樣」？當然要逗多些開工利市啦！大家別以為逗利市的機會只局限於直屬上司的開工利市，因為機會是留給有機會的人的。今天半宅職薯就和大家一起動下腦筋，自製逗更多利市的機會。

農曆新年返工唔想「初四咁嘅樣」？當然要逗多些開工利市啦！大家別以為逗利市的機會只局限於直屬上司的開工利市，因為機會是留給有機會的人的。今天半宅職薯就和大家一起動下腦筋，自製逗更多利市的機會。

1.【黃金十分鐘】大家不妨上班時早十分鐘返到公司，下班時又遲十分鐘才離開。在這黃金十分鐘期間，多些在公司出入口一帶流連，實行在其他部門同事上下班時進行「攔途恭賀」。（Getty Images/視覺中國）

結語

其實對於一眾小薯來說，農歷新年向上司同事逗利市也是非正式福利的一種，最重要的是大家開開心心、喜氣洋洋，那麼派利市的便派得暢快，收利市的也收得開心啦！

半宅職薯 半宅職薯

18歲放棄香港大學取錄，踏入社會由低做起，同時兼讀至雙碩士後，方驀然感到進修有助職場上流只是一廂情願。極討厭辦公室政治，卻發現只有精於此道才能在職場生存。

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