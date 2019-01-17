【職場故事】老闆「開綠燈」　奉旨9點歎早餐　小心俾人溫水煮蛙

很多公司都容許員工享獲一些非正式福利，它們都是在管理層隻眼開隻眼閉之下的情況進行的，在大部分情況下，只要小薯夠團結，非正式福利都會易放難收。不過半宅職薯今天想和大家分享一個故事，講述新上任上司如何用溫水煮蛙方式，把小薯非正式福利弄得煙消雲散。

聯群結隊食個早餐A先！﹙資料圖片﹚

當外出吃早餐已成為習慣

話說有一間大公司入面有一個六至七個人的團隊，每天九時返到公司第一件事便是打開電腦假裝工作，然後集體離開公司到附近的茶餐廳吃早餐，通常一吃就是大半個小時，有時甚至超過一小時，然後才斯斯然的返回公司。這種非正式福利維持了好一段長時間，連茶餐廳夥記也知道這班客人是那間公司的常客。而團隊的主管也一直沒有出聲，大家相安無事。但誰不知在公司高層眼中，已經醞釀暗湧。

把「蛇王」行為合法化，是控制的第一步

有一天，舊的主管調任，新的主管上場。當大家還在煩惱吃早餐這非正式福利是否能夠繼續的時候，新主管早上一開工便叫大家：「做乜坐晒喺度呀？大家出去食咗早餐先返嚟啦！」一眾小薯心中大喜，因為吃早餐由原本鬼鬼祟祟的行為，變成光明正大攞正牌的福利。於是大家便浩浩蕩蕩的出去吃大半個小時早餐才回來開始工作。

大家浩浩蕩蕩的出去吃大半個小時早餐才回來開始工作。﹙GettyImages/VCG﹚

循例式批准，就是監管的開始

在往後的幾個星期，新主管繼續每天的叫一眾小薯一開工便出去食早餐。而一眾小薯蒙受這樣的特許，在每次出去食早餐之前都會識做的講聲：「我哋出去食早餐啦。」而新主管每次都會點頭示意批准。漸漸地，一眾小薯已經習慣先獲取新主管的循例式批准然後才光明正大的離開公司吃早餐。

收緊福利，通常都是先甜後苦

有一天，當一眾小薯正準備離開公司出去吃早餐的時候，新主管突然說收到高層電話，有一個急的project要做，他對大家說：「今日不如叫外賣早餐喺公司食啦，最多我請！」小薯聽到新主管請食早餐，要留在公司吃當然沒有問題啦！如是者過了幾天，新主管也再沒有請吃早餐，反而一開工便說一句：「我今日想食B餐，麻煩幫我叫埋吖。」小薯意會到上司打算叫外賣，於是一眾小薯都與以往幾日一樣在公司吃外賣，但不同的是，新主管已經沒有再請客了。

早餐時光不再。﹙GettyImages/VCG﹚

轉變，總在不知不覺間發生

如是者又過了一個月，一眾小薯每天都自資叫外賣早餐在開工時間對著電腦吃。漸漸地，大家已經忘記了一群人外出吃早餐的日子。有一天晚上六時，大家即將要放工的時候，新主管對一眾小薯說：「上層有份job畀咗我哋要聽朝10點前交，大家諗住而家OT兩個鐘定係聽朝準時一開工就即刻做？」由於不少的小薯已經約了男女朋友放工行街食飯，又或者要趕返屋企，大家都選擇明天一返工便不吃早餐立即趕這份job。在往後的幾天，這份job須要不斷的modify，每次交貨的deadline都定在早上十時。漸漸地，大家已經習慣了食完早餐才上班。而開工時吃早餐，甚至集體出外吃早餐這美好光景，經已無以為繼。

結語

其實故事中的新主管在上任之前已經收到高層命令要糾正歪風，所以才以溫水煮蛙的方式把吃早餐這非正式福利徹底取消。

公司高層原本也不希望把非正式福利收得太緊，無奈這個團隊外出吃早餐的行為太過高調，才刺激到高層神經，恐怕歪風會蔓延至其他團隊，所以唯有大力收緊，以儆效尤。這個故事傳遞了一個很重要的訊息，就是享用非正式福利的時候切記要低調一點，以免刺激高層來一個大力的反撲，令原本的福利也弄得煙消雲散。

半宅職薯 半宅職薯

18歲放棄香港大學取錄，踏入社會由低做起，同時兼讀至雙碩士後，方驀然感到進修有助職場上流只是一廂情願。極討厭辦公室政治，卻發現只有精於此道才能在職場生存。

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