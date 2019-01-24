【事業抉擇】好工不如好上司　大公司老細忌才、挑剔　原因在於…

新一年開始，大家又是時候思索一下自己未來路向，甚至乎是否需要轉工的時候。今天半宅職薯想和大家分享一個小薯A在大公司及細公司工作的經歷，讓大家在思索未來路向的時候有一些啟發。

大公司一定較好嗎？﹙GettyImages/VCG﹚

大公司穩定背後的代價

話說小薯A畢業之後便過五關斬六將，經過多輪面試之後成功加入了一家大公司。本來以為大公司制度完善、有明確的晉升階梯可以讓自己有所發揮，但現實卻不似預期，每天返到公司面對的只是一大堆辦公室政治和表面功夫。

不善辦公室政治 處處輸蝕

小薯A為人不善交際，只懂得垂低頭默默工作。雖然每天都自願OT兩、三小時把手頭上的工作做妥，但公司的氣氛似乎更適合那些懂得在上司面前表現自己、阿諛奉承，在同輩之中卻暗地裏「射波」的擦鞋仔。最令小薯A灰心的是，試過有好幾次小薯A當了好人，接了那些擦鞋仔射的波，卻被那些「食人夾棍」的擦鞋仔把他的功勞拿到上司面前present得好像是自己親手做的一樣，而上司也好像沒有氣力去深究背後是誰人的付出，就大力稱讚那位擦鞋仔的presentation功夫。

難以找到工作意義

另一方面，返來覆去的工作也令小薯A忙得透不過氣來：一份paper原本小薯A用段落去寫，上司看完之後便轉為要用point form；改完之後上上司又說要轉為用圖表；待小薯A OT兩晚把內容化成圖表之後，上上上司過目之後又說應該用段落去寫……沒完沒了的改完又改，令小薯A懷疑自己的辛勞究竟有什麼意義。

大公司工作，可能每天返到公司面對的只是一大堆辦公室政治和表面功夫。﹙GettyImages/VCG﹚

忍痛離開大公司

小薯A逐漸感到雖然這間大公司制度完善，出糧又準時，但自問那些升官發財的機會並不屬於他。在再三思索之後，小薯A終於痛下決定離開這間大公司，轉至一間只有十多人的小公司工作。

小公司的另一番景象

小薯A原本抱着萬念俱灰的心態來到小公司工作，但上班之後卻感到另一番景象。雖然沒有明確的晉升階梯（甚至乎連這家小公司能捱多久也是未知之數），出糧又常因為老闆事忙而不準時，但這間小公司卻有着一種實幹的工作氣氛：有問題可直接諮詢老闆即時下決定；老闆主張把精力用於幫助公司發展而不是擦自己鞋；對於某些領域能力比老闆強，老闆更製造機會讓他盡情發揮。因為全公司都為了生存而盡力奮鬥，即使依然經常OT，卻沒有半點玩辦公室政治的味道。

着重實質工作成效而非門面功夫

這種務實的工作氣氛對於低調實幹型的小薯A來說，就像是如魚得水。不出一年更獲得升職加薪。雖然小公司依然是小公司，但能夠隨着公司業務增長而獲得相應回報，對於小薯A來說，那種滿足感卻是大公司無法給予的。

小公司卻有著一種實幹的工作氣氛。﹙GettyImages/VCG﹚

說到這裏，我想和大家分享大公司主管以及小公司老闆心態的大不同。

二流上司總喜愛三流下屬

要了解大公司主管，可以先從他們本身的角度思考。大公司主管本身也是打工的，他們的地位其實也隨時受到下屬威脅。參考解釋冗員遞增原理的「帕金森定律」，二流上司只會請三流下屬，而一眾三流下屬在二流上司之下互相角力，也令這位二流上司的地位更加穩固。在這情況之下，小薯也沒有選擇：要麼參與這場辦公室鬥爭，要麼放棄自己的前途。

大公司主管也需顯示自己存在價值

至於返來覆去的文件工作，也是大公司主管迫不得已的生存方式之一。試想想一個情況，如果主管把小薯的paper一隻字也不改直接交給他的上司的話，只要他的上上司發現有一隻字的錯漏，便會立即怪責這名上司疏於管理。但若然這個上司把小薯的paper大改的呢？便會顯得這位上司發揮到「守龍門」的功效，而且這份paper即是仍然有小錯，也屬於情有可原。

大公司主管也需顯示自己存在價值。﹙GettyImages/VCG﹚

辦公室政治不利小公司老闆

另一方面，小公司老闆都知道員工在公司的每一分鐘都是支薪的。小公司資源緊拙，若然員工把精力都花在擦自己鞋、搞辦公室政治上面，用在實際工作的精力一定會大大減少，隨時影響公司的生存。

小公司老闆較少機會忌才

再參考帕金森定律，小公司老闆通常比較少機會出現忌才。因為坐擁公司資產的是那位老闆，員工怎麼有才能都好，最多給他升職加薪，對自己地位不會構成威脅。所以小公司老闆更加會願意請一流的員工，讓他和自己一起打江山（雖然事實是一流的人才通常都喜歡加入大公司）。

小公司老闆更加會願意請一流的員工，讓他和自己一起打江山。﹙GettyImages/VCG﹚

結語

其實在大公司和細公司工作各有好處：大公司制度完善、出糧準時、更有明確的晉升階梯，能夠讓小薯知道自己未來的發展路向，但人事問題可能比較複雜，懂得辦公室政治手腕的人會更有發揮；而細公司則相對比較少人事問題，工作表現直接給老闆看到，較為適合默默耕耘那一類人，但商業環境競爭激烈，細公司日後能否發圍甚至繼續生存也是一個疑問。

半宅職薯的想法是，大公司和細公司各有好處，就是視乎小薯自己本身是什麼的一類人。但有一條規律是大小公司皆通用的，就是：跟到一個好上司比找到一份好工更加重要。上司對自己的態度直接影響工作的心情乃至於事業前途，所以與期選擇一份好工，倒不如選擇一個好上司。

半宅職薯

18歲放棄香港大學取錄，踏入社會由低做起，同時兼讀至雙碩士後，方驀然感到進修有助職場上流只是一廂情願。極討厭辦公室政治，卻發現只有精於此道才能在職場生存。

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