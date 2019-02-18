【員工福利】年假兌換學貸減免？　企業推新招　員工一年可賺…

不少大學生會向政府申請學生資助貸款以支付就學時期的學費和相關開支。可是，經濟前景不明朗，生活成本高，加上大學畢業生的起薪點多年來都沒有太大增幅，致令他們的還款壓力增加。有外國公司就計劃推行一項新措施，讓員工可選擇以犧牲假期的方式換取學生貸款減免。

畢業後要償還十多萬元學貸，令不少初出茅廬的社會新鮮人頭痛不已。（GettyImages/VCG）

用假期交易以償還學生貸款，這聽起來像是魔鬼的討價還價。據彭博社報道，保險公司Unum Group的員工平均負擔32,000美元（約256,000港元）的債務，由明年開始，他們可以選擇將最多28天的有薪假期放棄，以換取學生貸款減免。

這個全新推出的福利是如此計算：計劃會以每天工作8小時計算，員工只要以有薪假期作交換，便可獲得相應時薪的金額作回報。Unum Group預計，明年約有8,500名員工有機會參與這項計劃，預計他們平均每年可獲得約1,200美元（約9,600港元）的金額。除了處理學生貸款的員工，對子女債務負有部分責任的父母也可以參加該計劃。Unum Group全球金融福利和退休計劃助理副總裁Carl Gagnon 指，「我們認為這計劃是一種具創造性的方法。」

年假與學貸減免，你會怎樣選？（VCG）

用假日換取學費減免是否一個雙贏局面暫時不得而知。但在Unum Group，慷慨的帶薪休假政策使其員工更願意參與這項交易，因為一年28天或超過五個工作周的年假，本就遠遠超過美國（當然還有香港）大多數的打工仔所享有的有薪假期數目。此外，有很多美國人因為工作壓力和沒有閒錢旅行而沒有使用所有年假，所以不少人會覺得休假會是一件無奈，甚至是充滿悔意的行為。而有位身負22,000美元（約176,000港元）債務的Unum Group員工表示，以犧牲假期的方式換取學生貸款減免是值得的，特別是當他們不太可能使用所有的年假。

如此福利似是不錯，不過若然香港也有企業跟從，或許這不會對香港打工仔有同樣吸引力吧！皆因香港打工仔的年假通常只有十多天，很多人都嫌少不嫌多。要把僅有的年假換取學生貸款減免，是否值得實在見人見智。

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