【職場心理】打機有助提升工作效率？　研究：可促助員工溝通

返工偷偷打機怕被人罵？一眾熱愛打機的打工仔有福了，最近有一項研究指出，電子遊戲既有娛樂性又有助團隊合作，更曾有工作團隊每天抽出45分鐘一起玩電子遊戲後，工作效率提高了20％。

打機可以激發員工之間的信任和溝通，進而提升工作效率。（GettyImages/VCG）

四位楊百翰大學（Brigham Young University）信息系統學系教授早前進行研究，將352人參與研究人士隨機進行分組，並組成80個團隊。實驗的第一部分是先讓參與者參加名為「Findamine」的地理藏寶比賽，過程中會向玩家提供文本線索，以尋找目標地標來獲取現金獎勵。然後在實驗第二部份，一眾團隊會隨機地分配到玩45分鐘的電子遊戲（《搖滾樂隊Rock Band》或《最後一戰4 Halo 4》）、安靜的作業時間或目標訓練討論。完成後，團隊再繼續進行地理藏寶比賽。

結果顯示，在實驗第二部份參與目標訓練的團隊，他們的凝聚力會比玩電子遊戲的團隊高，但再第二輪藏寶比賽裏，玩電子遊戲的團隊所得的分數是有顯著地提升。研究團隊認為，這顯示出團隊的表現不是取決於打機有多幫助他們做事，而是新手玩家往往更容易藉玩電子遊戲來建立溝通規範及建立良好的工作關係。

研究人員指，電子遊戲可能是最佳的團隊建設替代方案。（GettyImages/VCG）

電子遊戲對提升生產力有不同方面的好處，例如它強調重複性、激發員工之間的信任和溝通，並為負責記憶、訊息組織和精細動作協調的大腦帶來正面影響。該研究團隊又指，電子遊戲最適合激發彼此不了解的員工積極的溝通，不過他們也暗示，如處理不善的話，打機也可能會加劇員工彼此的偏見及發展出負面關係。

楊百翰大學副教授格雷格安德森指，研究結果令他們震驚，因參加者的溝通在短時間內就有大躍進，「很多公司在團隊建設活動上投入數千美元甚至更多，我想，倒不如買一部Xbox讓員工玩吧。」

（資源來源：Ladders）

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