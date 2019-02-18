【政府工】民政事務總署聘行政助理　月薪24k　持大學學位可申請

農曆新年過後，又是思考應否轉工的時間。 民政事務總署現公開招聘行政助理（選舉）一職，就職組別為九龍城民政處。雖然只以「N仔」合約（Non-Civil Service Contract）聘用，但這職位勝在入職要求較低，申請人只需推有大學學位即可申請，如打工仔正處於事業過渡期或想轉換工作跑道的話，不妨考慮一下。

民政事務委員會會議。（資料圖片/歐嘉樂攝)

工作內容

行政助理（選舉）一職顧名思義，即負責選舉相關的工作。入職單位是九龍城民政處。獲聘者需要協助籌備和進行有關選舉（例如處理選舉投訴、選舉提名及其他與選舉相關的工作）、選民登記及選民投票率的工作，又要提供一般行政支援。有需要時入職者還要進行戶外工作和執行其他職務。此外，受聘人或需超時工作及於星期六、日或假期上班。

入職條件

行政助理（選舉） 一職的入職條件十分清晰易明，只要符合五個條件即可申請：

1. 需要具備大學學位； 2. 良好的溝通及人際關係技巧； 3. 良好電腦知識（包括MS Excel及中英文文書處理）； 4. 良好中英文書寫及會話能力，及； 5. 於DSE或CE中、英文科考獲第3級或以上成績

民政事務總署行政助理（選舉）招聘詳情。（「政府職位空缺」應用程式截圖）

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成功獲取錄者將按「N仔」合約聘用，合約為期6至19個月，入職月薪為24,700元，至於是否獲得續約，得視乎工作表現及需要而定。另外，此職位的截止申請日期是2月21日（本周四），接受親身及郵寄遞交申請，網上申請並不適用。

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