【Karl Lagerfeld逝世】老佛爺工作日常：日睡7小時、傍晚5點返工

CHANEL總監Karl Lagerfeld於昨日（19日）逝世，除了留下無數時尚經典外，這位老佛爺對於工作、職場的熱愛也值得打工仔參考！ 老佛爺是出名的工作狂，從未明言退休，但他並非典型的為工作而犧牲睡眠、健康的工作狂。數年前他曾在一訪問中分享每日24小時的時間分配，講明自己一定要睡足七小時，閱讀優先，晚上才到office。

老佛爺沒正式宣佈過退休，去年12月CHANEL發佈會仍有露面，一生為工作付出。（資料圖片）

老佛爺Karl Lagerfeld身為CHANEL及Fendi設計總監，多年來都以工作狂態度出名。對於工作，他留下不少金句，都彰顯了他熱愛工作的理念，如：

如果你不喜歡你的職業，那才叫工作。 當你喜歡上你的職業的那一刻，那就不再是工作了。

工作讓我遠離無聊。

這些一句句的經典金句，正好顯示出他在50多年來如出一轍的工作態度。事實上，老佛爺生前並未正式宣佈退休，真的如他自己如言：「我死掉的時候，而一切都會結束。」

我的工作就像是呼吸，因此若沒呼吸的話，我就麻煩了。

我為什麼不停止工作？當那天來的時候，就是我死掉的時候，而一切都會結束。

分配24小時方法

Karl Lagerfeld在80多歲高齡時，還保持著極大的工作量，而他在2012年接受美國時尚媒體《Harper’s Bazaar》訪問時，曾分享過個人24小時的生活兼工作模式。

早上8點

老佛爺是堅持有充足睡眠的支持者，他會身體力行地日睡七小時。他在訪問中明言：「就算房屋要倒塌，我也要睡夠七小時」，而且絕對不會提前起床。起身後第一時間吃早餐，由醫生特製的朱古力無糖蛋白質奶昔及蒸蘋果組成。之後就是閱讀時間，他特地在窗邊訂製了一個遮蓬以方便閱讀，抬頭「可以看到羅浮宮和塞納河」。老佛爺喜歡捧著紙質書，習慣讀法、德、英、美四國報紙，又指早上只用來「閱讀、畫草圖和發白日夢」，特別是白日夢，「十分重要」。

聽上去老佛爺整個morning routine都非常健康，富有情調，對嗎？但他最喜歡的飲品卻意外地不健康，他不喜歡咖啡，不愛茶，獨愛健怡可樂（Diet Coke），「由起身到臨睡前都在喝，甚至半夜喝，喝完才睡得著」。

老佛爺雖然熱愛工作，但他並非那種為工作犧牲睡眠的典型工作狂。相反，他堅持一定要日日睡夠七小時，指自己「如果2點上床，9點醒來；12點睡著，就7點起身」。（資料圖片）

早上11點

老佛爺重視個人形象，而白色馬尾是其招牌髮型。他表示每天早上11點前已經要做好髮型，因為「討厭畫草圖時有頭髮擋著眼睛」。

中午12點

老佛爺習慣穿獨家訂製的長身白恤衫睡覺，而特別的是，未到中午，他都不會洗澡換衣服。他解釋：「因為我畫草圖要上色，容易弄髒。」睡衣成了「畫家的罩衫」，畫完直接去送洗。

現在社會風氣講求健康，流行運動，但老佛爺卻極少運動，因為醫生說沒必要。然而，他又補充，自己年輕時經常鍛鍊，認為「年輕時的鍛鍊會有益至今，所以人遲些開始鍛鍊也沒問題」。

此外，老佛爺從來都不吃午餐。一旦要吃，他會叫人送到家中。他本身擁有兩個住所，一個用來睡覺和畫草圖，另一個則是午、晚飯和與人會面用的，兩者相距兩米半。之所以分開兩個住所，因為他只想獨處，不想家中存在陌生人，於是把廚師、工人、管家等人安置在第二個居所。他表示：「如果我有需要，就會打電話，他們就在旁邊，馬上過來。工作室在隔壁，辦公室也在隔壁，我不想客人、管家待在這家中，所有人、所有事都要過到隔壁。」

下午4點

老佛爺僱用兩位司機。早上的負責購物和送報紙，另一位則是名位Sébastien的男士，他同時也是老佛爺的秘書，並會在下午才開始工作，直到深夜。在去CHANEL的路上，老佛爺喜歡看巴黎的風景，又指「巴黎從來不讓我厭倦」。他又評價：「今時今日太多人掛住玩手機，不再留意身邊的事物，我不是。」

老佛爺並非直到由家出發到CHANEL辦公室。上面提到他喜歡閱讀，所以路上他會先到最愛的書店Galignani，才去CHANEL，最後才抵達Colette（編按：巴黎殿堂級潮店、時尚地標，老佛爺逛街必行商店，已於2017年結業），有時會逛Dior男裝店。他不喜歡逛太多商店。

下午5點

老佛爺會於5點到達工作室，之所以那麼晚，他解釋，因為「想高層早上多在Workroom與中下層同事一起工作」。「如果我一早回到辦公室，他們就會把心機放在我身上，而非細心監工。」他表示，「我通常由5點工作到8點，最盡8點半。我做事快手，有條理。」此外，由於他獨特的畫草圖及工作方式，他喜歡於晚上、早上、週末完成工作，然後用iPhone傳送文件。作為CHANEL的總舵手，老佛爺負責概念部分，立體剪裁交由下屬動手。

工作一天後，老佛爺多看書或與愛貓Choupette玩耍來放鬆。（IG@karllagerfeld）

下午9點

老佛爺吃不吃晚餐視乎當日而定。他身為工作狂，十分滿意自己在做的事情，又忙碌，加上經常遲到的習慣，令他很少把夜晚的時光花在外出社交上。他又提及：「以往與我一起去玩的人大多都去世了，或已經不存在於我的生活中了。」所以有時在街上吃完晚餐就回家。他特別提到自己討厭「routine」這個字，又最憎「要不停看錶，趕著換衣服吃所謂『重要的』晚飯」，因為「每一頓晚餐都很重要，你不應該跳過晚餐」。

一天勞碌後，老佛爺多透過看書或與愛貓Choupette玩耍來放鬆。如是者，他結束一天的生活。

（資料來源：Harper's Bazaar）

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