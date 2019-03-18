【面試教室】忌過於謙虛、提供無用資訊　善用2分鐘做好自我介紹

大家在面試的時候一定很常被問能不能「自我介紹」吧！這很常是進入面試的第一個問題，如果想要讓面試官對你留下好印象，「自我介紹」絕對是讓你進入下階段面試的「敲門磚」喔！ 文：Yourator

在知道如何回答面試問題前，先搞清楚面試官在想什麼，為什麼「自我介紹」會成為面試官的第一個問題？（GettyImages）

為甚麼第一個面試問題總是「能不能自我介紹？」

在知道如何回答面試問題前，先搞清楚面試官在想什麼，為什麼「自我介紹」會成為面試官的第一個問題？有人常常將面試比喻成徵才方和求職者間的「相親」或是「初次約會」，雙方被要求在短短的 1-2 小時內，對彼此的認識要達到「足以判斷是否要長相廝守」的程度，「自我介紹」無疑是個簡單的開場。

面試官問這個面試問題的目的有兩個，一是希望能藉此快速地了解求職者，二是觀察求職者的表達能力及邏輯思考能力。因此，求職者自我介紹的終極目標，就是「短時間內讓面試官有良好的第一印象」，當你的自我介紹能展現自己的強項，勾起面試官的興趣，朝這方面深入追問，形同為化被動為主動，為這場面試「定調」，自然能大幅提升自己的錄取可能。

Warning！！ ！不要再講出以下 NG 片段： 大家好！我是 ◯◯◯ ，畢業於東方哈佛 XX 系，我爸爸和媽媽都是商業背景出身，我從小耳濡目染，具備了商業的敏銳度！我的個性活潑開朗、積極主動，喜歡與人接觸，畢業後，進入 XX 公司擔任業務助理，期間每天幫忙整理業務報表，之後又加入XX公司，擔任業務工作，服務過很多客戶，客戶都很喜歡我，對我讚譽有加。還有，我平常最喜歡慢跑、看電影，最喜歡的電影是《Inception》......

面試官問這個面試問題的目的有兩個，一是希望能藉此快速地了解求職者，二是觀察求職者的表達能力及邏輯思考能力。﹙GettyImages/VCG﹚

面試如何準備「自我介紹」？

從剛剛所說的終極目標來看，自我介紹的內容務必精簡扼要，長度最好不要超過2分鐘。根據求職者應徵不同的職缺，自我介紹的內容也要微幅調整。準備自我介紹的時候，先從下面兩個問題開始：

一、你有哪些這個職位非有不可的特質或經歷？可以先看看應徵職位的職務說明，再審視自己是否有相對應的技能，以及過往是否有相似的工作經驗。不確定的話，可以上網搜集更多關於這個職位在該產業的角色為何，或是可以問問身邊在應徵公司產業上班的朋友，看他對於公司內那個職位的觀察是什麼。

二、你為什麼想應徵這個職位？這個問題其實早該在投履歷之前就要好好地問過自己，可能是覺得這個職位會有許多挑戰，而自己是個希望能勇於不停嘗試新事物的人（這又能和上個問題的「特質」部分可以做串連），也有可能是覺得這份工作能將自己的職涯推進到新的階段。

從剛剛所說的終極目標來看，自我介紹的內容務必精簡扼要，長度最好不要超過2分鐘。﹙GettyImages/VCG﹚

其實，求職者在回答這兩個問題的階段，等同「選擇」揭露哪些和自身相關的資訊，這會透露求職者的「價值觀」，也就是「重視什麼事情」，對於很多新創來說，求職者的價值觀和公司文化是否契合，是非常重要的事，而求職者在求職時也理應要注意這件事，價值觀和公司差距過大，會讓自己在工作上遇到困難時會有更深的挫敗感。不過，要成功吸引面試官記住這些資訊，必須好好安排該「在什麼時候丟出甚麼訊息」，也就是自我介紹的架構，如何安排自我介紹的架構也是讓求職者展現表達能力和邏輯思考能力很重要的一環。

面試時該如何呈現：自我介紹的架構

▼▼按圖放大，看清自我介紹的開場、延伸、收尾三大部份▼▼

面試中的自我介紹該避免哪些內容？

有了架構後，就能開始準備你的自我介紹內容啦！

▼▼不過，要注意不要犯了以下錯誤（按圖放大）▼▼

建議不要過於依賴網路上的範本，自己最清楚自己經歷了什麼，如果只是按照別人說的方式包裝出一個自己都不太認識的「面試者」，就算順利拿到offer，開始工作後，你該去哪裡找那個不存在的人代替你工作？這些都會對自己的職涯有著深遠的影響啊！自己的面試自己準備，現在就開始吧！

【本文獲「Yourator」授權轉載，原文：常見面試問題：可以自我介紹嗎？這樣答，提高錄取機會！】