【面試教室】善用Because、Honestly　必學4大英文技巧自信應對

喺MNC做HR的朋友分享 candidate 面試時的一些心得,相比下香港人面試時表現怕醜,一方面怕講錯嘢,回答都是一些標準答案,有經驗的HR一聽就知道一定諗過度過的答案。外國人通常英文好,present時更流利,而國內人雖然英文講得未必最好,但感覺自信和aggressive,畀人一種主動的感覺。

香港人面試時表現怕醜,一方面怕講錯嘢,回答都是一些標準答案,有經驗的HR一聽就知道一定諗過度過的答案。(GettyImages)

無論大家點睇上面呢個情況,中環人舉目無親的超現實工作現況其中一個原因很肯能係因為我哋缺乏自信。

好多人覺得自己英文唔夠好,怕俾人笑grammar,如非必要都唔願意用英文溝通,避得就避。等到不得不用英文對答時,又講到亂晒籠,咪越講無信心?其實講英文30%係grammar ,70%係自信,practice makes perfect, fake it till you make it.

學會下面英文幾個慣常用法,開始自信地講英文吧:

1. Add "because" after your statement

講任何嘢都加上解釋,無論人地有冇要求,句後加上解釋(because)可以令對話聽落更加生動,也可以進一步表達你對某件事的看法。

例如在面試時,面試官問一些typical面試問題如 :

"Where do you see yourself in 5 years? What are your strengths and weaknesses?"

如果你還堅持一句起兩句止的回答方式,這只會浪費大家時間。你要做的就是expand你的答案,加上解釋。

"I see myself as the senior project director for an international marketing company because ….(你給出的理由、你的見聞、你的天份、你的技能、你的追求 etc)

即使不在見工,because也可以在朋友閒聊時用上讓對方更加了解你,願意和你分享他的看法。

如果你還堅持一句起兩句止的回答方式,這只會浪費大家時間。你要做的就是expand你的答案,加上解釋。(GettyImages)

2. Does it/that make sense? Am I making sense?

這個用法可以用在給建議,提議新構思的時候。有時候大家對於新提出的建議未必立刻get到或者需要大家同意時,拋出一句:

"Does that make sense? Am I making sense?"

一來可以避免自己講晒全程,製作適當的互動,同時也鼓勵大家表態和問問題。

一來可以避免自己講晒全程,製作適當的互動,同時也鼓勵大家表態和問問題。(GettyImages)

3. That’s a good question. What do I think of that?

當你未ready好回答對方問題時,與其很奇怪地沉默過度,你係一定要keep住講嘢!有些人會選擇重複一次對方的問題,另外一個方法就是用這句子。

"What do I think of that?"

有一個神奇之處,就是這句可以引對方再次重複或者進一步解釋他提出的問題,當你唔記得對方問的問題或者你想更針對性回覆時候如何令對方自願給hints你回答,也是對話中很好的互動句子。

就是這句可以引對方再次重複或者進一步解釋他提出的問題,當你唔記得對方問的問題或者你想更針對性回覆時候如何令對方自願給hints你回答。(GettyImages)

4. 善用副詞 "actually, basically, absolutely, honestly, personally, definitely"

一般對話時,可以善用這些副詞強調你的看法。你「真實地(honestly)」覺得,「個人(personally)」 這麼看。各副詞間其實分別不大,適用 you think / feel like 之時。

SJ 結語 所有的語言都是勤於練,其中一個方式就是和人對話。 人在中環,自信爭取到機會。GOGOGO

