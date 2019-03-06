【辭職抉擇】講忠心不如講現金　調查：4成打工仔願為加薪1成跳槽

當物價持續攀升但薪金卻沒怎調整時，忠誠還值多少錢？ 有人力資源公司早前發表調查報告，指受訪員工對公司的忠誠度呈下降趨勢，更有超過4成受訪者表示願意為加薪10%而跳槽，箇中關鍵除在於薪酬外，亦與企業文化薄弱及工作環境不理想有關。

員工為加薪而辭職，是他們不夠忠誠，還是公司根本沒有值得他們繼續效命的原因？（GettyImages/視覺中國）

忠誠，是一種美德，但在今天職場，打工仔對公司表示忠誠，換來的往往卻是追不上市價的薪金調整、不知日後會否因裁員而被辭退掉的提心吊膽及難有進步及自我提升的機會。打工仔如跟公司「講心」，彷彿就是一個傻瓜般，倒頭來吃虧的只是自己。

美國人力資源公司TINYpulse早前發佈一項訪問了來自二十個行業，約二萬五千名僱員的《2019年僱員投入程度調查報告》（The 2019 Employee Engagement Report），表示有43%打工仔願意在加薪1成的情況下選擇跳槽轉工，數字比在2015年時進行的同一主題調查攀升了20%（2015年時，只有23%打工仔有這決定），而且有多達44%受訪者認為公司並沒有向他們的職位提供足夠的專業發展機會。

更多調查報告細節（按圖了解）：

1. 39%的企業管理層認為公司有向員工提供足夠的透明度，但只有22%僱員認同。（GettyImages/視覺中國）

錢是誘因 卻非唯一

加人工，確是一個令打工仔決定離職的極大誘引，不過調查卻發現，受訪者考慮是否離開現今職位的關鍵原因，原來並不是薪酬待遇，而是公司企業文化的好壞。

有受訪僱員表示，他期待在轉工時，不只獲得更理想的薪酬，更希望新僱主可同時提供一個更理想的企業文化及員工待遇的工作環境；也有人強調，工作具使命感、團隊意識強烈、能在工作與生活中取得平衡等皆是比能獲1成薪金調整更重要的事情。

報告同時亦指出，管理層忽略員工的感受（包括：沒清晰闡明職責、沒認真處理員工的意見、以為已向員工提供足夠的指引等），皆是令僱主無法建立良好企業文化的原因，並在總結調查結果時建議企業管理層應加強與員工的溝通及提升公司的透明度，藉此培養員工的忠誠，留住人才。

辭職事小，衰老細甚至不會珍惜你的存在，但如在「分手」過程中沒想清楚工作感不快的原因，說不定問題日後還是繼續會存在。（GettyImages/視覺中國）

不滿之餘 也要反思

報告提出的解決方法不是有錯，不過期待公司能改善管理方法，也不知要等到何年何日吧！不過話說回來，一個團隊是否能健康發展，有時倒不只得看在上者是否領導有方，當下屬的也應努力建立團隊的認同感。

例如，當感到現時的工作失去焦點或看不到事業前景時，不妨跟同事一起討論問題癥結，然後與上司坦誠提出，看看他是忽略了你們的感受，還是真的管理無方吧！當然，同時間亦要反思自己的工作能力與態度是否不足，才令上司未敢下放更多有利發展事業的機會與權力。

辭職是解決問題的一個方法，但要是不趁機思量自己是否可做得更好時，下一份工很容易又會遇上同一狀況。無法對任何公司感忠誠也是事少，最怕是每次轉工都不一定可加薪1成嘛，倒頭來想走又走不得，留在公司卻又不快樂，每天上班就像活在無間地獄，這才是最苦的人生。

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