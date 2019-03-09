【職場調查】一文看清20大行業訴求　年輕打工仔望有留薪留職假期

人工高、唔OT、升職加薪是廣大打工仔對於工作的共同訴求。然而，隔行如隔山，聚焦到各行各業的從業者身上，相信他們的訴求、取向也會與其他行業的人有所差異。此外，以年齡層、職位階級來分類的話，訴求也截然不同。 求職招聘平台jobsDB早前進行了一項以「引才法則」為名的調查，收集了近6000位來自20個行業的打工仔，了解他們的工作訴求。本文選取了20個行業、世代差異及職級高低三個角度，來看看本地打工仔的不同取向。

你甚麼年代出生、打甚麼工、處於甚麼職級，都會影響你對工作的訴求。（Getty/VCG）

隨著每個行業的生態、職責、環境的不同，各行各業的打工仔也有截然不同的訴求。你想月薪，他想收佣，我想多假，她要彈性上班。以下是包括金融、醫療、教育、工程等20個工種打工仔對工作的訴求，不妨看看這些意見是否與同樣從事這些工種的你吻合。

各個工種打工仔的工作訴求（首10個行業，按圖了解）：

1.【會計、核數和稅務】這些行業的打工仔比其他行業的求職者更不願參加多輪面試。另外，這些行業出名工時長，攞假難，但這不代表他們不想放假享受人生，很多人會有放無薪假的要求，也希望公司能靈活以補薪替代未能放取的年假。

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各個工種打工仔的工作訴求（另外10個行業，按圖了解）：

11.【資訊及通訊科技】IT界打工仔認為辦公室的設計要夠先進及時尚，如設有健身室、休閒室等。另外，他們亦非常介意公司只顧盈利而不懂賞識他們，並希望僱主能珍惜人才，扶助他們與公司一起成長。

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Z世代視手機如命、重自由 千禧代要多假期組織家庭

jobsDB「引才法則」研究還特別收集了各個世代對職場的取向。本文節錄了Z世代（18至23歲）和千禧世代（23至34歲）的數據。

即將成為職場新力軍的Z世代擁有與別不同的工作觀念和態度，甚至與年紀較接近的千禧一代也有所差異。他們貫徹自由、多元作風，偏愛靈活工作空間，無需固定辦公桌，希望公司職場文化多元、具包容性。同時，他們比其他世代更樂意接受到海外工作和受訓。特別的是，Z世代視手機如命，15.7%人認為公司手機和通訊月費補貼是必需的受聘條件。最後，他們特別希望有留職留薪假期（sabbatical leave），比整體多6%人認為這是必需。

90後已經是老餅了，第一批00後已經18、19歲。他們的職場態度已經與老餅前輩有所不同，重自由，愛手機。（Getty/VCG）

至於已進入職場數年、甚至正值事業當打之年的千禧世代，就認為以下五種取態最為重要：其一，34%受訪千禧世代認為公司必需額外提供有薪產假或親戚假期，比整體多近一成，因為他們都準備組織家庭。其二，他們偏愛自由管理， 44.2%人認為這是搵工的必要條件。其三，要求公司有進修贊助、資助、獎學金。其四，近一半人為獎金和分紅是必要的就職條件。其五，不願意參與網上或筆試進行的預先篩選測驗，直接進入面試階段更好。

小、中、大薯想的東西有甚麼不同呢？（Getty/VCG）

小薯最想要甚麼？

上司的腦袋究竟如何運行？打工仔不免遇到無法理解上司想法的情形。事實上，前線員工與不同層級的管理層的而且確在要求不同的東西。正所謂「屁股決定腦袋」，各人的職位、職責和工作情況決定了各人的需求不一樣。對於初級員工，他們最想要：

最前線者希望能有額外假期。 26.3%的初級員工不願意去中資機構效力，原因不明。 工作地點就腳，近屋企，近公共交通十分重要。 由於收入不多，他們希望公司會補償Work Life Balance方面的損失，50.9%的人要求OT有補假或補薪。 他們比其他職級希望公司文化多元包容，僱用不同性別、宗教信仰、種族、年齡層的員工。

初級管理人員就想要這些：

28%初級管理人員認為公司提供遵守贊助資助獎學金是必須受聘條件，超出平均數一成， 17.6%的人期望公司有canteen、水果供應等，高於整體5%。 不介意是以合約還是項目形式被聘用。 高達四成人認為面對面的面試是必須的求職過程。 雖然他們開始管人，但自己卻想多點職場自由。比平均多5%人想要彈性工作時間和自由工作形式。

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