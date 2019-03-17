【12星座】職場升遷技巧　占星師：天蠍切忌囂張、山羊天生創業家

十二星座打工仔的個性各有不同，透過了解自己的星座性格和特徵，有助認清發展方向。外國占星家Siobhan Johnson就為十二星座的打工仔提供不同建議，幫助打工仔用適合自己的方式增加收入。

十二星座各有不同性格，打工仔可按照適合自己的方式加強職場競爭力。（GettyImages/VCG）

對於相信星座的人而言，十二星座的特徵驅動著人們的行為，並引導他們走出迷惘。如果你現時正為金錢而煩惱，不妨看看占星家Siobhan Johnson的十二星座增加收入建議。

十二星座增加收入建議（按圖了解）：

1.【白羊座．繼續前進並突破界限】 如果白羊座的人覺得自己沒有突破界限或大踏步前進，可能會感到沮喪。因此，白羊座的員工可以在初創企業等成長型公司工作，真正落手落腳、承擔風險，並支持公司發展，便能夠獲得更高的收入和更大的職業發展空間。（GettyImages/VCG）

7.【天秤座．停止嘗試取悅所有人】天秤座經常將愉快的協作氛圍置於優先位置，甚至以犧牲自己和完成必要任務為代價。為了解決這個問題，天秤座要停止嘗試取悅所有人，了解自己內心的想法，並勇敢做出正確的決定。（GettyImages/VCG）

（資料來源：Ladders）

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