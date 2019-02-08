【12星座職場運程．2月】白羊、天蠍較忙碌　雙子、人馬人緣運強

年初時有為自己訂立本年的事業計劃嗎？今個月或許是適當時候實踐這些目標了。（Getty Images/視覺中國）

星象的佈局，除了影響12星座的運勢之外，也會有大圍環境性的整體影響。

2019年2月的上半月是水瓶座月份，對於在多媒體行業、IT行業、高科技行業、航空業及政治團體等工作的人會有不錯的發展。這個月的金星和火星都會進入土象星座，這代表之前一直以來計劃的可以在這個月開始落實，但由於火星將會和冥王星及天王星有相位，這會帶來很多的麻煩和混亂，所以落實計劃過程當中，少不免會出現阻礙，記得做好應變措施應付突發的問題。

12月各星座事業運勢（按圖了解）：

【12星座職場運程．白羊座（牡羊座）】白羊座這個月仍然比較忙碌，不止在工作上，連生活上的各方面事情也需要你去處理，所以學懂分配時間是你在今個2月的主調。另一方面，你的朋友運在這個月不錯，有需要找人幫助的話，不妨向你的朋友求助。

【12星座職場運程．天秤座】天秤座在這個月的工作運比較平穩，沒什麼大的問題出現，如果你還有年假的話，不妨請個假去一轉旅行啊，對你會是不錯的選擇。

事業運 Top 3

第一名 : 雙魚座

第二名 : 金牛座

第三名 : 處女座

財運 Top 3

第一名 : 金牛座

第二名 : 山羊座

第三名 : 巨蟹座

人緣運 Top 3

第一名 : 人馬座

第二名 : 雙子座

第三名 : 處女座

Benjamin Yip Benjamin Yip

全職占星師、塔羅師、阿卡西解讀者，同時亦懂貝曲花藥治療和臼井靈氣治療。擁有6年占星/塔羅經驗，通過國際占星研究院（Academy of Astrology）所訓練，主修現代占星學。



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