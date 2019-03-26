【Office教學】執相唔靠Photoshop　Word必學3大快速修圖技巧

打工仔用到Word寫文章時或許會需要用到插圖，而網絡時代的圖片少不色都要PS、稍微修飾才能出街。但其實Microsoft Word內置簡單的圖片編輯功能，能夠編輯圖片的色彩、形狀及去除圖片背景（俗稱去地），簡單快捷，無需動手到Photoshop。

時至今日，Microsoft Word已經並非單純的文書處理軟件，具有很多不為人知的內置強大功能。（Getty/VCG）

1‧ 修改圖片色彩

覺得圖片過黑、過紅、過黃？想調整圖片的色調，不一定要用到Photoshop或Instagram，其實Word已經可以做到。

點接大圖：

【Step 1】首先，在Word檔案上，點擊「插入」欄目下的「圖片」，添加需要處理的圖片。（Word截圖）

2‧ 創意裁剪圖片

為了排版考慮，想把圖片裁剪成不同形狀？Word同樣容易做到。

【Step 1】首先，添加需處理圖片，然後單擊圖片，選擇「格式」欄目下的最右側的「裁剪」（紅圈），再進入「裁剪成圖形」中選擇想要的形狀。（Word截圖）

3. 去除背景（退地）

有時想把圖片的某特定物件或人物從背景中脫離出來，就需要把圖片退地（去除背景）才行。