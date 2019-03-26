【Apple Card】每日現金回贈、免逾期罰款　即睇新卡六大特點

蘋果公司昨天宣布與萬事達卡（Mastercard）和投資銀行高盛（Goldman Sachs）合作，推出聯營信用卡Apple Card。Apple Card將會使用萬事達卡的信用卡網絡，又會給予2%的消費現金回贈，同時不收取任何費用，包括無年費、逾期、海外交易或超限額費用。

Apple副總裁Jennifer Bailey表示，Apple Card協助用戶了解個人支出，幫助他們擁有更健康的財務預算。（資料圖片）

Apple Card內置於iPhone的Apple Wallet應用程式中，通過簡化申請流程、取消費用、鼓勵客戶降低利息並提供新級別的隱私和安全性，改變信用卡體驗。此外，Apple Card提供2%的消費現金回贈，如直接通過Apple購買商品，更可獲3%的消費現金回贈。

按圖了解Apple Card六大特點：

1. 【專為iPhone設計】 客戶可以通過iPhone上的Wallet App註冊Apple Card，並立即開始在商店、App或網上使用。Apple Card為客戶提供實時的最新交易和餘額資訊，如有問題可傳短訊至二十四小時服務中心。（蘋果公司圖片）

分析師：消費獎勵普通

Apple Card將於今年夏天在美國推行，而香港暫時未有相關計劃。蘋果公司行政總裁Tim Cook表示，Apple Card將是「50年來信用卡體驗中最重大的變化。」不過，有分析師表示不認同，雖然安全性值得稱讚，但其消費獎勵和其他服務只屬普通。

調研公司MoffettNathanson合夥人，支付、處理器和IT服務業務負責人Lisa Ellis表示，信用卡市場已相當飽和，「問題是，甚麼原因可以驅使人申請一張新卡？」雖然Apple Card的會將消費分類，但很多理財App早已提供相似的功能，協助他們管理預算。她續指，Apple可以通過提供更友好的用戶體驗來獲得支持，「如果消費者真的喜歡這種方式，那麼便可以看到更多非狂熱Apple Pay用戶的興趣。」

Apple表示該卡提供的隱私度比其他信用卡高，因為Apple沒有跟踪交易，高盛亦已經同意不出售或分享用戶數據予營銷或廣告公司。（資料圖片）

高盛同意不出售或分享用戶數據

摩根大通和花旗等公司近年來通過豐厚的登記獎金、用餐和旅行獎品等吸引新客戶，但Apple Card客戶可獲1%至3%現金回贈的獎賞則相對普通。CFRA Research分析師Chris Kuiper表示，蘋果公司決定不參加獎勵戰是一個聰明的舉動，因為其他公司的做法令成本大增。

在安全方面，Apple依賴Apple Pay的雙重身份驗證，用戶必須從自己的設備登錄，並使用面部識別碼或指紋認證購買。Apple表示該卡提供的隱私度比其他信用卡高，因為Apple沒有跟踪交易，高盛亦已經同意不出售或分享用戶數據予營銷或廣告公司。

（資料來源：綜合報導）

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