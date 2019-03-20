【理財．MPF】經常轉工　強積金帳戶混亂？　一App即睇過往紀錄

不少打工仔都稱強積金（MPF）為「強迫金」，皆因所有全職僱員每月都要為強積金供款，但強積金制度實施十八年來，共有六年錄得負回報，去年蝕了9.3%。 雖然強積金的回報不一定比起投資其他項目有更高回報，但如果你積蓄不多，又缺乏投資知識，強積金或為退休後的主要資產來源之一。若你一直都沒有理會過強積金戶口，第一步就要學懂如何檢查戶口數目及相關受託人的方法，方便日後理財。

不少打工仔會因為嫌麻煩而不理強積金戶口，最終甚至影響退休計劃。（資料圖片）

政府規定除獲豁免人士外，凡年滿18歲至未滿65歲的一般僱員、臨時僱員以及自僱人士，均須參加強積金計劃。有些打工仔做過幾份工作，每次轉工便多添一個強積金戶口，愈儲愈多，即使想了解戶口結餘及整合戶口也因嫌麻煩或無從入手而不了了之。

所謂「你不理財，財不理你」，了解戶口數目及相關受託人是處理強積金的第一步。不少打工仔有多於一個強積金戶口，每次僱員終止受僱時，該僱員在前僱主所開立的強積金帳戶中的強積金權益，將會轉移至一個稱為個人帳戶的獨立帳戶，用作保存僱員以往受僱或自僱時所累積的強積金權益的帳戶。

受強積金制度涵蓋的僱員和僱主均須定期向強積金計劃作出供款，雙方的供款額均為僱員有關入息的5%，並受限於最低及最高有關入息水平。就月薪僱員而言，最低及最高有關入息水平分別為7,100元及$30,000元。 （視覺中國）

兩大方法查詢帳戶紀錄

積金局備存個人帳戶紀錄冊，供市民免費查閱個人帳戶的資料。紀錄冊會顯示計劃成員是否擁有個人帳戶。如計劃成員擁有個人帳戶，紀錄冊亦會顯示其個人帳戶的受託人名稱及聯絡電話。

如要查詢個人帳戶紀錄，打工仔可下載應用程式「積金局個人帳戶電子查詢」（MPFA ePA），然後選擇用以下兩個方法的其中一個啟動服務：

1. 在網上遞交申請，同時提供香港身份證及最近三個月內發出的住址證明文件副本以供核實身份；

2. 携同香港身分證親臨積金局辦事處辦理確認手續及即時啟動服務。

遞交網上申請程序（按圖了解）：

選擇新用戶登記（ePA App截圖）

核實手續完成後，用戶便可透過電郵收到ePA的用戶編號及密碼，然後隨時查詢強積金個人帳戶所在，不過需留意，ePA並不會顯示打工仔的現時供款帳戶。如果打工仔想要了解每個個人帳戶的詳細投資設定、餘額等，但又忘記了登入名稱和密碼，亦1可以直接打電話給相關受託人了解情況。

（資料來源：積金局網站）

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