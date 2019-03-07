【理財態度】沒父幹難買樓、進修？　調查：8成父母願提供資助

現時社會物價高漲，莫說買樓，很多打工仔都感嘆養不起自己，只能當個薪金月月清的月光族，甚至更令不少人思考給予父母家用的意義，以金錢來衡量親情。 然而，正所謂「養兒一百歲，長憂九十九」，其實當子女還在思量該不該給予家用時，原來本地很多父母反有繼續扶持子女的心態，甚至在他們投身社會後，依然在經濟上給予支援。

打工仔還在爭議要不要給家用的時候，家長們已經有心理準備會在子女工作後繼續資助他們。（Getty/VCG）

Visa早前委託進行了一項調查，調查訪問了541名擁有23歲以下子女的父母。結果顯示超過八成家長預計會資助就業後的子女：他們估計自己的子女開始工作後的至少5年，還需要提供經濟支持，而受訪父母表示最願意掏腰包資助子女的三個項目分別是：進修學習（42%）、物業首期（37%）和購買房產（28%）。

雖說幫得就幫，但父母資助就業子終非長久之計，子女成年後需要具備足夠的理財知識才行。但不幸的是，調查發現，95%的受訪家長都對子女將來就業後能否妥善管理個人財務持擔憂態度。他們面臨的最大問題是子女對財務管理缺乏興趣（49%）以及家長自己缺乏財務知識（40%），而一半人受訪者認為，子女應該在青少年時期（12-19歲）就正式學習個人理財。

各位打工仔雖然已經脫離了校園，但，在理財的漫長學習路上還很年輕，學習從來是有心未怕遲，現在開始受惠終身。畢竟，父母願意資助是一回事，長大之後好不好意思收又是另一回事。（Getty/VCG）

Visa香港及澳門區董事總經理史美琪對此表示，「要達到理想的財務狀況從來都不容易，父母擔心子女的將來也是理所當然的事，這就是為何青少年應儘早學習理財。向學生傳授實用的理財技巧是學校、家長、政府以至企業都需要關注的共同責任。」

家用畀唔畀？

上述調查可反映出，年輕一代就算已有賺錢的能力，亦不代表他們在經濟上已能完全獨立，而很多父母亦願意藉「父幹」來給予實際援助，以助子女達成部份生活目標。當然，每個人的處境都不一樣，家家也有本難唸的經，但當不少人思量與父母的關係是否只靠給予家用來維繫時，也不妨想想，爸媽的關愛，亦是否憑你給予多少家用來衡量呢？

另外，雖然「有爸媽的孩子像個寶」，但長窮總是難顧，要免得父母擔心，就應及早學懂理財之道才行。畢竟，父母願意資助是一回事，長大之後好不好意思收又是另一回事。

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