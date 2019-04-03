15歲出任金融科技新創CEO　日本天才少年山內奏人：我賭上人生！

笑容有些靦腆，打扮與一般高中生無異的18歲日本少年山內奏人（やまうちそうと），你可能猜不到，甫從高中畢業的他，不僅是位在科技界打滾6年的資深程式設計師，更是率領著金融科技新創One Financial的CEO。 文：陳建鈞

10歲自學程式語言，15歲出任金融新創執行長，山內奏人展現過人天賦與熱忱，在日本科技界激起陣陣漣漪。（Soto Yamauchi@Facebook）

15歲出任新創執行長，16歲募得1億日圓資金

於2016年5月成立的One Financial，是間專注金融科技的新創企業，該公司首款打響名號的產品One Pay，是款針對日本小型商家、企業推出的結帳App。憑藉這款App，不必備有刷卡機，店家只要拿App掃一下顧客的信用卡，就能提供刷卡服務，非常方便。而且沒有基本費用，僅在交易完成後抽取5%手續費。公司也靠著這款App，在A輪融資中成功募得1億日圓，這時山內奏人16歲。

然而他的目光放得更遠，山內奏人說，「我賭上了人生，籌集到與我身份資歷不相符的資金，但要進軍全球的話，一億日圓還是太少了。」他的目標是成為像軟銀創辦人孫正義一樣，具有影響力的國際級企業家。

打從12歲起他便投身企業界，以工程師、企業家的身份在身邊全是「長輩」的職場內闖蕩。山內奏人透露，一直以來，他總把每天當作人生最後一天，抱持不留任何遺憾的心態，竭盡全力打拚，才有辦法在小小年紀造就如此不凡的成果。

10歲自學程式，12歲踏入業界成為工程師

6歲時從父親手中收到的二手電腦，為山內奏人開啟一扇通往程式領域的大門。10歲時，他在圖書館與程式語言相遇了，一連串由英數字與數學符號組成的程式碼，深深吸引住他的目光。「它像是一根魔杖，如果我擁有它，就能做出任何喜歡的東西。」山內奏人說。

被程式語言魔力擄獲的他，開始研讀館內的程式語言書籍，踏上自學C++的旅程。不過一年時間，11歲時，他便在國際國高中生Ruby程式大賽中，於15歲以下組別中取得最優秀賞的成績，展現出對於寫程式的驚人天分與熱忱。

在比賽中闖出名堂的山內奏人，12歲起便懷抱著對企業家、工程師工作的憧憬，一腳踏進了科技界，輾轉在餐點外送、教育、金融科技等各種不同領域的新創公司內擔任工程師，過程中確立自己的事業方向，在15歲時成立公司，自己擔任執行長，夥同兩位年紀大上一輪的戰友開拓事業。

在15歲時成立公司，自己擔任執行長，夥同兩位年紀大上一輪的戰友開拓事業。（One Financial官網圖片）

著眼大數據商機，收據回饋App一夕爆紅

使山內奏人的事業登上巔峰，讓大眾認識這位天才少年的，則是One Financial去年6月推出的「One」。One是款聚焦大數據的App，使用者只要將消費得到的收據上傳，便可獲得10日圓獎勵。

日本的收據並無法對獎，單純供記帳使用，對許多消費者形同廢紙。但山內奏人從這些廢紙中看見商機，著眼於「價值的非對稱性」，開發出這款向民眾收取消費紀錄的App。

儘管一般民眾毫不稀罕，但對希望獲取顧客消費傾向、喜好，進而擬定行銷、定價策略的企業而言，收據是不可多得的珍貴資料。這位少年企業家指出，當今蔚為風潮的共享經濟，其實也是價值非對稱性的體現，「將對自己價值低的時段租給別人，就這點而言是相同的。」

民眾可透過One上傳收據，獲得10日圓的獎勵金。 （App Store）

雖然10日圓看似不多，但One一登錄日本App Store立刻引發熱潮，當天直衝iOS下載榜首，半天時間就擁有10萬名用戶，上傳超過24萬張收據，不過也因為出乎意料的爆紅，令山內奏人意識到若收據上傳的速度維持下去，公司資金很快就會用罄，一度暫停App服務。

山內奏人積極聯繫各家企業，洽談合作與銷售數據分析結果，建立可行的商業模式，將從消費者手中得到數據變現，確保資金來源，同時擴大業務範圍到保單資料、寵物診斷書等多種數據，以及從加油收據等項目有限度開放，並對每個帳號一天內的收據上傳張數進行限制，避免濫開收據賺取獎勵金的情況發生，也較能獲得有用的資料。

山內奏人曾登上TED講台，和聽眾們分享自己學習寫程式的故事。 （TED Youtube）

數據不只賣給企業，也透過廣告賺錢

除了向其他企業提供分析數據，山內奏人也利用這些資料擬定App內的廣告策略，例如當民眾上傳一張加油收據時，App便會跳出二手車收購服務的廣告，依照消費者習慣差異做針對性的行銷。山內奏人特別指出，因為用戶此時剛收到上傳收據的獎勵，對廣告的接受程度較高，更容易進行點擊。種種措施之下，One順利重返軌道。

在創業初期，山內奏人曾考慮過銷售折價券等更為一般的服務，但最終全部打消念頭，「這樣的業務太普通了。」山內奏人在一次訪問中提到，推出One購買收據服務的初衷之一，便是為一般人創造小確幸：「希望那些購買便利店便當的朋友們，也能開心地露出笑容。」

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