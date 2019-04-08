【政府工】庫務署聘合約會計助理主任　月薪25k　需持會計學位

庫務署現正招聘合約會計助理主任，月薪可達25K。近來不少公務員及「N仔」職位都在入職要求中列明一定專業資格，此職位也不例外，不過工作經驗要求相對較低：申請人只要持有大學會計學位及一年相關全職經驗即合乎資格申請。

合約會計助理主任一職的好處是對入職者的全職經驗要求不高，只需一年經驗，適合持相關學歷又剛投身社會不久的打工仔。（Getty/VCG）

入職條件

既然做得會計工作，又怎可以沒有會計牌呢？申請人必須持有本港大學頒授的會計學學位，或是香港會計師公會專業資格課程的註冊學生。同時，良好的中、英文溝通及書寫能力亦是必要條件，申請人需於DSE或CE中、英文科考獲第3級或以上。此外，熟識電腦操作、懂得運用一般電腦軟件（包括MS Excel及Word）及至少一年相關全職工作經驗（擁有財務及投資會計工作經驗者佔優）是入職條件之一。

工作內容

此職位主力負責會計相關事宜，包括：

1. 處理全盤會計賬目及投資記錄； 2. 製作會計、投資及現金流量預測報表； 3. 執行如處理投資交易的結算及支付款項等工作； 4. 負責會計及有關工作如成本及管理會計的職責； 5. 執行系統發展及監控檢討；及 6. 執行其他與部門相關的職務。

庫務署合約會計主任招聘詳情。（「政府職位空缺」應用程式截圖）

+ 5 + 4 + 3

獲取錄者將按「N仔」合約（非公務員合約）聘用一年，月薪25,200元。入職者需向強積金計劃供款，但享有有年假、休息日、法定假日（或代替假日）、產假及疾病津貼。如果工作表現和行為良好，合約圓滿後入職者可獲約滿酬金，連同政府作出的MPF供款，約為合約期底薪總額的15%。

此職位的截止申請日期是4月12日，接受網上、親身及郵寄遞交申請。

【第一屆武博】眼界．決定境界！5月3至5日在九展舉行的第一屆香港武術及搏擊運動博覽（武博），活動包括解構武術電影的光影武林隧道、有趣好玩的武館街遊戲，以及超過100個體驗班，讓市民、初學者或武術專家，透過這個多元化體驗型博覽會，從武博擴闊眼界、提升境界！

按此立即購票

按此瀏覽武博專頁

立即下載《香港01》，緊貼公務員職位空缺、勞工處筍工推介，了解CV、面試致勝技巧！

下載網址：

https://hk01.app.link/bkbJyY5t4O