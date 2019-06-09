【電影特效】點只綠幕咁簡單？　《明日戰記》團隊：用了三年籌備

21世紀，除了劇情、演員之外，電影還會靠特效吸引觀眾入場，驚人的視覺效果甚至能夠拯救電影的票房。 本地電影特效製作公司Fatface Production Ltd.,近年便參與製作《十月圍城》、《投名狀》及《畫皮》等港人耳熟能詳的電影，而手頭上更有由古天樂投資及主演的本地科幻電影《明日戰記》在如火如荼地製作中，嘗試用實際效果告訴觀眾，香港的電影特技是可達到國際級水平。

Chas表示特效不僅限於科幻片，「文藝片都離不開特效」。就像2012年上映愛情喜劇《南方小羊牧場》便由他與FatFace團隊負責製作特效，圖中的紙飛機全都是CG來的。本片也獲得第50屆金馬獎最佳視覺效果提名。（Fatface網站截圖）

不少人一聽到「電影特效」，就立即將它與CG（Computer Graphic）或VFX（Visual Effect視覺效果）技術劃上等號，但從Fatface Production Ltd的CGI Supervisor鄒志盛（Chas）的介紹，才知電影特技是有多麼的部份，也不是純粹在綠幕前拍攝，然後用電腦合成一個背景便成事般簡單。

Chas說電影製作通常分為三個階段：

前期製作（Pre-production）：拍攝前的準備，包括撰寫劇本、概念製作、分鏡劇本、人物設定、決定演員等； 中期製作（Production）：正式的拍攝工作，包括演員、導演、道具、燈光、錄音、攝影等； 後期製作（Post-production）：拍攝完畢的後續處理，例如剪接、特效、配音、配樂等。

而特效行業的工作流程及崗位大致如下（按圖了解）：

1【前期階段：Concept Artist】收到最初步的劇本後，Concept Artist就要以插畫形式幫助導演呈現電影所需的視覺設計和效果。（《明日戰記》預告截圖）

+ 7 + 6 + 5

由此可見，視覺特效絕不是要待電影拍攝完畢後才開始工作，反而是早在籌備階段已需就位，為接下來的拍攝工作做足準備。

行業規模工業化 工作時間不定時

特效現在已經成為電影不可或缺的一部分，用Chas的話來形容，就是「文藝片都離不開特效」，不過，特效製作的規模也得看電影的需要而定，例如打着本地製作科幻片為旗號的《明日戰記》，其實導演早於2014年已有概念，並早早就展開概念設定等早期工作，「這齣電影的籌備時間長達數年，特效團隊共60人，這種大型電影一定需要清晰的分工結構。好處是讓各個部門專注於自己職責，把質素做到最高。」相對地，電影規模較小，特效人員可能會身兼多職，一腳踢地完成模型製作、上色、燈光、合成等工作。

團隊的成員似是很多，但Chas指，其實每天都有同事需要加班，因為「拍攝日程通常都很緊張，捱通宵、不放假、趕期製工十分常見。」而當上Supervisor的他，壓力更比同事大，「做到Supervisor級別，前、中、後期都要跟，既是樂趣加倍，又（令挑戰）變得更難。單單工作時間不定時已十分辛苦。」

《明日戰記》顯示香港特效水平媲美荷里活？Chas指他們沒有找作品來作比較，但是次優勢在於有充裕時間、資金去嘗試，也是他廿多年特效生涯中參與過的最大規模的項目。據公開資料顯示，電影花費三年籌備、4.5億資金。（黃寶瑩攝）

入行資格、人工及晉升階梯

想加入本地特效行業，需要甚麼資格呢？Chas表示入行沒有硬性的學歷、成績和主修科目要求，本地大學也暫時並無提供針對此行業的課程。相比之下，有志加入者需要找出自己更擅長、更感興趣哪個崗位，並多練習相關技能。同時，個人美學、觀感和影像知識都十分重要，也要加上面試時必須準備個人作品集，所以一定要多嘗試、多練習。他舉例：「有位同事靠自學相關軟件提升至專業水平，見工時令我們驚訝又欣賞。」

哪種性格入行較吃香？Chas表示由於特效行業設有多種職位，不同性格的人都能找到適合自己的位置。「內向而專注的人可以擔任技術崗位，外向的擔任溝通職位較有優勢。」

至於晉升階梯，Chas指每個Artist職位都可以往Technical Director、CG Supervisor和VFX Supervisor三個方向發展，前者多注重技術方向，後兩者則多重視創作和溝通。人工方面，以Fatface公司為例，入行起薪點平均為12,000元，頂薪點則因人而異。

行業前景是吸引人才入行的重要誘因。Chas認為本地特效行業有前景。「這行業的最大挑戰是資金和時間，過去節奏急，投資者較少投資這類題材。只要出現更多像《明日戰記》這種題材和規模的電影，投資者願意投入資金和時間，香港同樣可以做到很高的水準。」（黃寶瑩攝）

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