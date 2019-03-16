期待已久的香港科幻大製作《明日戰記》，由古天樂、劉青雲、劉嘉玲、張家輝、姜皓文、謝君豪等主演，新晉導演吳炫輝執導，一年前推出首預告引起全城哄動。事隔一年再有第二條預告見街。《明日戰記》耗資港幣4.5億製作，全新預告不止繼續展現高超的本土特技，還有進一步交代劇情，其中張家輝角色更似是不簡單。

預告一來，一個貌以被遺棄的城市，再次在預告出現。（影片截圖）

新預告一來，就見到一個滿佈藤蔓的都市大廈，古天樂冒著狂風暴雨，駕駛高科技型戰機俯視已被藤蔓寄居的城市，更疑似受到外星生物的襲擊，古仔陷入生死危機。預告另一畫面又見他與劉青雲及姜皓文在公路被大型機械人追逐，最後更要飛越斷橋，劇情緊湊。而姜皓文的Dreadlock頭配上「獨眼龍」造型非常吸睛。

古仔在戲中為兄弟安全，跟上頭開拖。（影片截圖）

劉嘉玲跟謝君豪飾演高級軍官。（影片截圖）

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張家輝有陰謀？

除了古仔、青雲、黑仔三位主角外，在新預告繼續見到飾演軍官的劉嘉玲、張家輝及謝君豪，期間更因為關乎16萬名市民的生命，與古仔有激烈爭拗，而古仔為確保眾兄弟的安全，揚言︰「我去送死唔緊要！」這次預告更深入揭露張家輝身份，其妝容盡現老態，語重心長的說：「天幕就係我，我就係天幕......你聽清楚未？」霸氣十足之餘亦似乎有鄭子誠風格，有陰謀。到底張家輝是敵還是友？所謂的「天幕計劃」又有否關係到外星異種藤蔓「潘朵拉」的入侵？要待電影正式上映便知分曉。

+ 7 + 6 + 5

張家輝在預告一句「我就係天幕」，似是整個計劃的操控者。而拍攝時，家輝需要靠特技化妝，營造一副亦正亦邪的容貌。（影片截圖）

《明日戰記》的故事設定於2055年，地球受到具攻擊性的外星異種藤蔓「潘朵拉」入侵，空氣以及水源都受到污染，人類似乎只可以依靠由古天樂、劉嘉玲、劉青雲及姜皓文的拯救隊伍去尋求希望，更要面對張家輝所代表的「天幕計劃」謎團。