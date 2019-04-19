【婚紗展】每場可賺1萬　不只搞氣氛？　婚宴MC：台下工作更難做

為了締造一個愉快又難忘的婚禮，不少新人會找婚禮司儀擔任MC。入行15年的婚禮司儀及統籌Tim Lau指，MC不只在台上搞氣氛這麼簡單，「除了台上出色的表現，台下的安排和流程更是婚禮司儀的價值所在。」

婚禮司儀及統籌Tim Lau入行15年，做過超過3000場婚禮及活動司儀，經驗非常豐富。（鄧倩螢攝）

現年38歲的Tim在大學時期已熱衷擔任活動司儀，其後透過朋友介紹接下商場及周年晚宴等商業工作。至畢業後，他便投身了公關行業，同時在工餘時間擔任婚禮司儀，「那時做了一年半後，我發現當司儀的收入比正職的更高，於是便決定全職投身婚禮司儀行業。」

在2006年，入行兩年左右的Tim遇上婚姻監禮人改制的時機，由那時開始，在香港申請結婚的新人可以自由選擇婚姻監禮人，不一定在入境處婚姻登記處舉行婚禮。他表示，此後婚禮的模式變得多樣化，對婚禮司儀的需求隨之上升，該年亦有不少人入行。至於行內首個小陽春，就是2008、2009及2010年，「中國人喜歡好意頭，零發零發、長長久久、十全十美，那三年行內，個個都搵到錢，我亦開始開班授徒。」

Tim是新人和場地的中間人，需要與雙方緊密溝通，確保一切順利。（鄧倩螢攝）

幽默只是基本

Tim表示，現時香港全職的婚禮司儀約有30名，兼職的約100至150名。他續指，不論經濟好壞，結婚人數每年相約，約五萬多對新人，當中大約有8%（約4000人）會找婚禮MC，反映市場仍有發展空間。

不少人覺得，婚禮司儀可由兄弟姊妹或朋友擔任，不用額外花錢請司儀搞氣氛。不過，Tim則認為，現時婚禮司儀的工作已不只是在台上搞氣氛「咁簡單」，「在台上表現風趣幽默是基本，不過台下的工作亦非常重要，而且是更難做。」

Tim指他自己結婚時，進場前都是由自己負責司儀的工作，至與太太進場後，才由徒弟擔大旗。他笑言徒弟們的表現相當不錯。（鄧倩螢攝）

Tim所指的台下工作，包括安排入席、開飯、斟茶、敬酒、影相等環節，如何令流程順暢相當考司儀功力，「此外，現時很多新人都喜歡加插唱歌跳舞等表演環節，現場有三、四十圍，要在三小時內完成所有程序，時間控制非常重要，兄弟姊妹未必做得來。」

顧客的要求比以前多，令司儀要兼顧愈來愈多工作，Tim表示，由於不少MC有豐富的參與婚禮經驗，因此客人都希望MC可幫忙做綵排，教導兄弟姊妹做招待、收禮、進場及與場地溝通上菜時間等，「如果台下的安排流暢，整個婚禮的效果會更好。」

Tim不時擔任海外婚禮司儀：（按圖了解）

（受訪者提供）

海外婚禮成潮流

近年海外婚禮亦有上升趨勢，Tim表示，大約5至10%（約5000人）的新人會選擇在香港以外的地區舉行婚禮，當中以印尼峇里最受歡迎，「當地物價低廉，可入住靚Villa（別墅），天氣又穩定，而且如鄭嘉穎和陳凱琳、林心如等名人曾到峇里搞婚禮。」此外，日本沖繩、泰國布吉及蘇梅等亦是熱門的海外婚禮地點。他更曾到瑞士琉森湖主持婚禮，「新娘的夢想婚禮是以雪山為背景，所以決定到瑞士。」

Tim表示，剛入行的婚禮MC每場收入約1,000至1,500元；有三、四年經驗者，每場收入約2,500至3,000元；有六、七年經驗的可每場約4,000至5,500元；十年或以上的更可高達7,000至10,000元。不過他笑着補充，指這也不過是平民MC的價錢，如屬明星級別的MC，價錢則是另計。此外，現時不少公司提供全日司儀增值服務，收費約3,000元，司儀便會由早至晚協助搞氣氛和管理時間，「這類服務近兩年都很受歡迎，而且父母已見了司儀一整天，所以在晚宴時會更投入。」

Tim指，周一至四搞婚宴時間最緊張，賓客遲到又早走，遇上在數碼港或長洲辦婚宴更需準確拿捏時間。（鄧倩螢攝）

口才非必要條件

現時Tim一年大約接100場婚禮MC及統籌工作，旺季時一個月會有十多二十場；近兩、三年亦有更多新人選擇午宴婚禮，他更會一日走兩場，每年相關收入約70萬元。

Tim認為有意入行人士，須具備細心的性格，不怕煩，「因為MC需要一眼關七，觀察入微，了解新人、兄弟姊妹、老爺奶奶、場地等情況，是各單位之間的橋樑。」反而口才及應變能力可以靠後天訓練，他坦言自己在中學時期似鵪鶉，並非天生就能言善道。他又建議，有意做MC的人，可以修讀相關課程，表現良好者，有機會獲導師介紹工作。

除了當婚禮MC，Tim亦有舉辦婚禮司儀訓練班。（受訪者提供）

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