【婚紗展】主持婚禮考應變　MC：曾遇舊愛踩場、四大長老各攜新歡

婚禮司儀及統籌Tim Lau入行15年，擔任過超過3000場婚禮及活動司儀，經驗豐富的他曾遇過不少危急情況，如新娘前男友不請自來、新娘及奶奶嗌交等，還好他都能一一化險為夷，為一對新人在婚禮當日留下美好回憶。

Tim指，新人的親朋好友難得聚首一堂，作為MC一定要為他們留下愉快又難忘的回憶。

Tim直言，聘請婚禮MC，搞好氣氛是基本的，但要分出高下，處理突發情況才最能考驗司儀的真功夫。

他表示，曾試過有新娘的前男友不請自來，「姊妹們非常驚慌，跑來通知我，我立即到台下了解情況，並確保新人不知情。該前男友表示自己想和新娘握手道賀，但誰知道他在想什麼呢？」最後Tim向他表示新娘當時實在很忙，未能親自見面，因此建議他用電話拍下要對新娘說的話，成功化解危機。「我在婚禮完結時才讓新娘看這影片，她非常感謝我，又表示如果新郎和其前男友會碰面的話，場面一定會很難看，所以另外給了我一封大利市。」

Tim指，不論經濟好壞，結婚人數每年相約，約五萬多對新人，當中大約有8%（約4000人）會找婚禮MC，反映市場仍有發展空間。（鄧倩螢攝）

此外，有新娘與奶奶在結婚當日因影相問題而吵架，Tim指，奶奶不斷叫朋友上台影相，完全無視其他賓客，新娘板起臉說，「奶奶你可唔可以落一落台先？」，令氣氛非常僵。於是Tim便着化妝師以補妝為借口請奶奶離開一會兒，再請另一位攝影師擔任奶奶的貼身攝影師，跟她到台下與朋友拍照，滿足雙方需求。

不過，說到最經典的一次，是Tim遇上都已離婚的「四大長老」各自攜同現任伴侶出席婚宴，為免出現尷尬情況，主家席共設四枱。雖然他在婚禮前已了解一對新人的家族關係，但實際操作時則要非常小心，「要等媽媽去了洗手間，再請姨姨和爸爸出來影相，如此類推。」他續指，司儀是很人性化的工作，事前一定要了解新人的家庭背景，「包括是否懷孕、流產、家人關係等，以防講錯說話。」

Tim擁有豐富婚禮司儀經驗：（按圖了解）

Tim現已擔任過3,000場婚宴的司儀，為一對對新人留下美好回憶。（受訪者提供）

也有感動故事…

雖然在婚禮上看過亦化解過不少鬧劇，但感動的故事卻令Tim留下更深刻印象。他指，曾有一位新郎在婚禮前數月因交通意外失去一隻腳，為免拖累未婚妻，他曾表示想取消婚禮，不過，新娘一直不離不棄，陪伴在側，最終婚禮還是如期舉行，「新娘在婚宴大堂用輪椅推新郎進場，那一刻很感動，我在台上搣大髀，怕自己喊出來。」

該對新人又在台上分享，表示婚禮再華麗都不重要，只要兩人健康平安就好。Tim表示，看到他們患難見真情，台下的賓客也非常感動，「見證他們的經歷，發現原來愛可以這樣偉大。」

Tim認為，婚禮MC須具備細心個性，反而口才可以後天培訓。（鄧倩螢攝）

Tim指，當婚禮司儀可以看到人生百態，「新人的故事可以啟發我，我亦希望將正能量帶給賓客。如果遇上新人吵架，我常常都說：『婚禮是一日，但婚姻是一世』。很多事情都沒有完美的，婚禮只是婚姻的第一天，一對新人要學懂接受不完美。」

即使遇上突發事情，Tim也希望用自己的力量令婚禮「重回正軌」，「你要將新人當是你朋友，而不是客人，抱這樣的心態工作才會做得開心。」

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