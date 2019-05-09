【環球招聘】HushHush聘產品測試員　月薪63k　奉旨享受跑車豪宅

住豪宅、開跑車、戴名錶、駕遊艇……能環遊世界，盡歎奢侈生活，就物質層面而言，這應是不少打工仔都盼望享有的夢想生活吧！要是現在跟你說，世上有份筍工不僅能讓你享盡榮華，而且每月還可獲得港幣$63,000的收入，你會否心動呢？

英國奢侈品購物平台Hush Hush專門為中產及富豪一族提供各種奢侈產品，包括跑車、遊艇、飛機、名錶、古董、藝術品、時裝及運動工具等等。（Hush Hush網站）

英國奢侈品購物平台Hush Hush專門為中產及富豪一族提供各種奢侈產品，包括跑車、遊艇、飛機、名錶、古董、藝術品、時裝及運動工具等等。日前它以「世上最美好的工作」（World’s Best Job）為題，刊登招聘廣告聘請「奢侈品測試員」（Luxury Product Tester）。

工作內容

根據品牌的官方網站表示，奢侈品測試員的職責是在產品公開發售前進行評測。入職者需要就各種奢侈品的風格、舒適度、表現及合適程度進行測試，並為每件受測試產品撰寫詳細的報告。他們還需要經常旅遊以為公司旗下世界各地待售的私人島嶼和房產作評估。

入職條件

又要環遊世界，又要與富豪打交道，又要接觸各種各樣的奢侈品，這份工聽到都覺得「筍」，但如此筍工又有什麼入職要求呢？招聘廣告指出，申請人必須熱愛旅行、藝術和時尚，注重細節，並懂得欣賞「生活中的精緻東西」。同時，由於這份工作需要與產品供應商直接接觸，因此申請人又必須性格獨立，善於社交及說明力強。最後，出於需要接觸不同範疇的產品之故，申請者必須願意學習，而且得吸收力強。

想成為奢侈品測試員，申請人必須性格獨立、善於社交、口才好，同時又要熱愛旅行、藝術和時尚，品味好，兼要願意及善於學習。（Hush Hush網站）

網站亦指，此職位為全職職位，年薪高達75,000英鎊（約港幣$760,000），換言之，月薪可達約港幣$63,000。加上是次招聘並沒限定申請人的國籍，所以如希望𢭃得好人工之餘又能環遊世界、體驗豪華生活，又覺得自己能勝任，就不妨嘗試應徵呢（有興趣者可按此了解更多）！

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