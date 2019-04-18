【筍工】世上最甜的實習！M&M’s母公司請煙腸　人工包一年份糖果

M&M’s朱古力、Snickers士力架、Dove朱古力及Skittles彩虹糖的母公司Mars Wrigley Confectionery現正招聘實習生。該實習名為「世上最甜的實習」（World’s Sweetest Internship 2019），目的為通過社交平台及義工活動回饋當地社區。實習為期8至12星期，人工包括一年份的免費糖果。

「世上最甜的實習」去年第一次由Mars Wrigley舉行，當時吸引了逾百位申請者。（資料圖片）

職責

在這「世上最甜的實習」中，入職者到底要做甚麼呢？實習生有機會了解該公司的業務和運作詳情，參觀糖果製作工廠並嘗試製作個人口味香口膠。同時，他們也需要帶領義工參與活動。 同時，他們需要與該公司基金領導計劃、企業通訊部及社區參與部合作，並於夏季末協助執行義工計劃作結。

雖然「世上最甜的實習」聽上去很好玩輕鬆，但這是一個正經的實習職位呢！根據官方網站，這實習職位設有十大關鍵職責：

1. 帶領構思、策劃及執行芝加哥地區的 Smile-Spreading活動 2. 參加媒體訓練，並把得著應用到消費者、媒體及社區宣傳上 3. 與Mars Wrigley基金領導計劃一起宣傳其地區和全球項目的影響 4. 與總部實習生一起組織Mars義工計劃 5. 協助籌劃實習計劃的未來擴展 6. 前往Mars Wrigley工廠，了解糖果品牌的製作過程 7. 品嘗並欣賞來自世界各地的糖果 8. 在產品實驗室中體驗各種味道並製作一批個人口味香口膠 9. 為社交平台內容「注入風味」，帶動客戶和同事的社區參與度 10. 與全球通訊和創意機構合作，支援公司企業通訊部門，協助計劃、資料搜集、執行

實習生有機會參觀糖果製造工廠，並於Mars Wrigley的R&D實驗室品嘗來自全球180個地區的糖果，兼製作個人口味的香口膠。（網上圖片/Gray Construction）

申請資格：學歷和專業資格

既然是世上最甜蜜的實習，該公司繼續發揮幽默搞鬼作風，闡述申請人的入職要求。

申請人必須具備高中學歷，持有大學學位者獲優先考慮，同時2019年5月20日前必須年滿21歲（但要有糖果店裡小孩的思考方式）。

性格方面，理想的應徵者應該願意為社區帶來改變，如曾經參加過跑步計劃或活動會有優勢；此外，申請人最好性格主動，具企業家精神，「並不怕萬聖節時逐家逐戶敲門」；同時必須對芝加哥抱有熱情。

另外，糖果公司實集崗位要求申請人具有糖果知識是理所當然的。所以理想的申請人要具備分辨士力架和M&M's的朱古力之不同、說得出Skittles彩虹糖的五種水果口味，以及證明自己可以養活薄荷盆栽8星期以上的能力。最後，應徵者必須具備意志力，確保工作未完成前都不會吃掉糖果。

實習生不會只坐office，他/她要辦公時段內往來於Mars Wrigley的辦公室和工廠。（資料圖片）

申請資格：技能

相比搞怪的學歷和專業資格，此職位的入職技能要求就正經得多。申請人需要具備良好的寫作、溝通技巧、組織能力，也要懂得圖片編輯、影片製作和剪接技巧，熟識社交媒體運作。擁有傳媒或創意媒體經驗會有優勢但非必需。最後，申請者必需不抗拒在辦公時間內到Mars Wrigley辦公室、工廠及媒體活動之間穿梭，也可能要出席晚間社區活動。

整個實習為期8至12星期，全職人工，加上一年份量的免費糖果。工作地點位於美國芝加哥市Goose Island（鵝島）上的Mars Wrigley總部。有興趣者可按此申請。

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