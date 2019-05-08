【招聘新玩法】本地公司請人靠IG：歡迎求職者用Story自我介紹

暑假將至，又是大學生尋找實習工作的時間。近來不少企業都流行新式的面試方法，但如只用IG Story來見工，你又聽聞過嗎？ 本地市場推廣公司CMRS Group最近便在招攬實習生人手，並將運用Instagram作招聘及面試，申請者無需填表、穿起西裝及長途跋涉特意走一趟，只需在社交平台使用Story的功能，便可應徵相關的「煙腸」工作。

在IG見工，好處應該不只減省出門的時間吧？（GettyImages/視覺中國）

Instagram面試程序

用Instagram來見工似是有趣，但究竟這實質上是怎麼一回事？原來這公司把是次實習生招聘計劃名為「cmrsINSTAview」，從字面可見，「INSTAview」就是把「Interview」和「Instagram」二字結合的意思。企業會先於公司的Instagram帳戶上以Story及帖文中公佈是次實習計劃及職位要求。然後，有意申請者就需要在自己Instagram帳戶上利用Story功能作自我介紹，並加上「@CMRS2DO」和hashtag 「#jobinstaview」。

將應徵者完成上述步驟後，CMRS便會根據根據應徵者的自我介紹、問題分析能力及問答應對進行評分；企業亦會留意申請人運用社交平台的能力，如他們熟悉及懂得活用Instagram的各類功能，便可獲得額外評分。至公司甄選出合適求職者後，才將以面對面形式進行第二輪面試。

招聘步驟及細節（按圖了解）：

有意應徵者只需在IG Story作自我介紹及回答指定題目，並加上相關hashtag，便可完成第一輪的面試。（CMRS Instagram截圖）

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實習職位及要求

據CMRS的員工代表表示，公司是次招聘計劃有意物色四個範疇的人才，包括：Engage、Creative、Insight及Moderation，它們的具體職責如下：

1. Engage：需負責撰寫Campaign Report，從中了解到業界透過社交平店取得甚麼成效，何謂「到數」； 2. Creative：需要協助製作圖像及撰寫文案，維護日常營運帖文，亦會參與構思及製作大型項目； 3. Insight：需要從網上討論區、Facebook等平台瀏覽帖文，分析背後資料，然後融匯成對品牌策略有價值的數據； 4. Moderation：屬於與消費者網上溝通的最前線，負責回覆客戶的留言和查詢。

CMRS代表還指出：「應徵Creative實習崗位的年輕人，應該要展示如何運用IG各個功能製作出令人深刻的圖片、影片或文字；應徵Engage的話，就要具細心、有禮貌、思考具策略、傳意清晰的特點。至於Insight應徵者必須懂的聆聽，而Moderation應徵者則必須對答流利，知道什麼時候用什麼語氣說話。」

提供發揮創意機會

愈來愈多公司（特別是創意行業及初創企業）使用創新的方法來招攬人才，但如是次般使用IG Story見工，在坊間還是比較少見。

CMRS的員工代表指，這個安排是有兩個好處旳：「首先，這可令公司與應徵者都感到方便，因為應徵實習生的學生大多同時有幾個其他面試在身，我們希望這種遙距面試可節省我們與他們的時間。另外，我們當Digital Agency的便應該用Digital的方式做事。試想，應徵者如何可證明自己熟識社交平台呢？面對面的面試未必可以立刻找出他們這方面的技能，所以我們希望藉於IG面試，評估應徵同學的運用程度。」

他最後還作補充：「其實傳統的小組形式面試會令應徵者缺乏時間表現自己，而且創意意念並非可在一時三刻間擠出來，所以我們希望這種形式的面試能夠給予他們更多整理思維的空間和時間。」

是次職位申請日期是由5月6日至12日，有興趣一試的同學們謹記要把握時間。

CMRS Group早前才因包場請員工免費看《復仇者聯盟4》而獲不少人關注，原來這公司在實習招聘上也敢出奇招吸引人才。（CMRS Facebook / 圖片經編輯處理）

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