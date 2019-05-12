【母親節】初為父母薪酬調整大不同　調查：媽媽跌3成，爸爸…

現代社會強調兩性平等，愈來愈多女性在生兒育女後再次投身職場，然而有調查顯示，在職媽媽和在職爸爸的薪酬差距達20%，反映在職父母的薪酬有很大的改進空間。母親節要快樂，不只靠一頓飯和禮物，更重要的，是對女性的尊重和肯定。

婦女離開勞動力的原因有很多，其中最常見的是母親身份以及整合工作和家庭的困難。（GettyImages/VCG）

美國國家經濟研究局2018年1月發布的一項研究，這篇經濟論文由研究人員Henrik Kleven、JakobEgholtSøgaard和Camille Landais撰寫，基於1980年至2013年的丹麥行政數據，指出女性第一次當媽媽對其薪酬有嚴重影響，收入下降了30％，而且之後亦沒有完全追回差距，長遠而言，母親與父親收入的性別差距約為20％。

該研究的作者指出，從經濟角度來說，在職媽媽的情況只會變得愈來愈差，報告指出，由生兒育女造成的性別不平等比例隨著時間的推移而急劇增加，從1980年約40％增加到2013年約80％。

有研究指出，女性第一次當媽媽會令人工下降30%，相反在職父親相比非父親的員工的人工更高。（GettyImages/VCG）

相比之下，根據英國貿易聯盟（Trades Union Congress）的說法，似乎有一種所謂的「父親獎金」。其2016年的研究指出，「與母親的情況相反，42歲全職工作的父親獲得原有工資，平均收入比非父親的員工多22％。」

社會學家和經濟學家長期以來一直指出在職媽媽在工作中面臨的不平等。兒童保育提供者組織Bright Horizo​​ns的研究人員指，在職媽媽通常被認為不如其他僱員專注或缺乏能力。研究表明，這種看法最終影響了女性的招聘和晉升潛力。此外，72％的在職父母認為，在職媽媽在建立自己的家庭後面臨經濟挫折，而在職爸爸卻沒有。

男女家庭分工至今不平等，有研究指，87％的全職工作媽媽負責大部分養育工作。不難想像，這個情況會令她們更難在職場發展才能。（GettyImages/VCG）

未當媽媽 情況也不好

沒有孩子的已婚婦女的性別收入差距可能不會好得多少。德國勞工經濟研究所在4月進行的另一項研究指出，30多歲沒有孩子的已婚婦女似乎仍然失去了工作和晉升機會，這顯然是基於招聘偏見，因為女性可能會在以後生孩子。

以薪金及晉升機會懲罰在職母親，不僅會損害她們發揮能力的機會，還會削弱勞動力市場。Working Mother Media總裁Subha Barry認為，女性進步的關鍵掌握在在職爸爸手中。根據愛迪生研究中心的研究，他們與500名母親進行網上訪談，發現83％全職媽媽負責大部分養育工作，令人驚訝的是，87％的全職工作媽媽也是如此。

生兒育女是夫妻二人的共同責任，如果父親可以分享更多養兒責任，相信媽媽會有一個更愉快的母親節。（GettyImages/VCG）

這些媽媽帶頭的責任包括安排子女預約看醫生（83％）、購買卡片和禮物（76％）、孩子生病時留家照顧（75％）和計劃生日派對（67％）。他們還負責幫助子女完成作業、為孩子們購物、填寫學校和活動表格、洗衣服、購買日用品，外出和度假準備、準備餐點和分配家務。這些媽媽中只有不到26％的人與其他人平均分配這些任務，只有8％的人因而怨恨丈夫。

Subha Barry指，女性進步的關鍵部分在於在職爸爸。公司亦可以幫助推動這種態度和行為改變，不僅通過制定包容在職爸爸的政策，亦可公開鼓勵父親員工休假，因為當高級管理人員以身作則並用盡所有育兒假時，較低級別的男性員工自然會跟隨他們的做法。

（資料來源：Bustle，NBC）

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