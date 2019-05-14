【政府工】公司註冊處聘註冊助理　月薪18k　DSE五科獲3星可應徵

公司註冊處早前為合約註冊助理一職展開招聘，月薪18k，而且應徵者無需持有大學學位，只要在DSE五科中考獲第3級或以上成績或持同等學歷便合資格申請。

政府工的「N仔」職位（非公務員職場）雖然不是「金飯碗」，但薪酬比私人市場同類職位還是較理想。（GettyImages/VCG）

雖說政府工向來有着官僚文化較強、事業發展速度較緩慢的形象，但對不少打工仔來說，政府工還是有着薪高糧準及工作穩定等的吸引力，而且就算不是公務員職位，N仔職位（非公務員職位）的工作亦值得考慮。

公司註冊處日前公開招聘合約註冊助理一職，18k的月薪未算很高，但勝在入職門檻較低，剛投身社會或有意轉換事業軌道的打工仔或可留意。

入職要求

申請人必須：

1. 在DSE五科（包括中、英文）考獲第3級或以上成績；又或於AL兩科高級程度科目考獲E級或以上，及在CE另外三科（包括中、英文）考獲第3級／C級或以上； 2. 申請人必須能以中、英文溝通，並於公開考試中、英文科考獲第2級或以上，以符合職位的語文能力要求 3. 申請人必須具有一年全職工作經驗； 4. 熟悉電腦操作，例如MS Word、Excel及中文輸入法。

符合以上四個條件，有興趣者就能跨過應徵這職位的入職門檻。

工作內容

註冊助理的職責非常簡單，入職者只要負責公司註冊處各組別的基層運作，包括處理與公司條例有關的文件及個案、參與資訊科技發展計劃、解答公眾查詢及協助管理文書及輔助人員等。

公司註冊處註冊助理招聘詳情（按圖了解）：

公司註冊處註冊助理招聘詳情。（「政府職位空缺」應用程式截圖）

+ 4 + 3 + 2

獲聘人士可享有《僱傭條例》規定給予而又適用的休息日、法定假日﹙或代替假日﹚、12天年假、產假和疾病津貼。同時，如入職者圓滿履行合約、而期間一直表現理想兼行為良好，可獲發相等於基本薪金總額之15%的約滿酬金。視乎工作需要及表現，員工或可獲續約機會。

成功獲取錄者將按「N仔」合約受聘一年，月薪18,200元。此職位的截止申請日期是5月17日，接受郵寄和親身遞交申請，網上申請並不適用。

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