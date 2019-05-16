【公務員加薪】加人工可提升士氣？　工會幹事：只因福利不如以前

公務員薪酬趨勢調查結果於今日（5月16）出爐，低層公務員的薪酬調整幅度料與中層公務員睇齊，獲5.08%的升幅。 公務員工會聯合會總幹事梁籌庭對是次的調查結果表示滿意，不過他亦指自政府於2000年推行新制後，公務員已再非「天之驕子」，因此唯有保證公務員的工資與私人市場不脫節，才能保持他們的工作士氣。

低級及中級公務員於2018年的加薪幅度為4.51%，高層公務員的則為4.06%，可料本年的公務員加薪幅度會比去年大。（資料圖片）

據本年公佈的公務員薪酬趨勢調查結果所知，低層、中層及高層公務員的淨加薪指標分別為3.13%、5.08%及4.58%，如按照慣例，低層公務員的薪酬調整幅度將會「睇齊」，同樣為5.08%。

不過負責這調查的薪酬趨勢調查委員會指，以上數字僅屬初步結果，要於下周四（5月23日）再度召開會議確認相關數據數字的準確程度。

梁籌庭指公務員這個職業已非昔日的天之驕子，在福利大幅削減的情況下，能力稍為出眾的年輕人會寧願在私人市場尋找工作機會，以獲更理想的待遇及事業發展機會。（資料圖片/梁鵬威攝）

調整薪酬最直接

就低層及中層公務員料可獲約5%的薪酬升幅，梁籌庭表示這是一個理想的結果，因數字與私人市場的薪酬調整幅度接近。「公務員雖然以就業穩定見稱，但自政府於2000年推行新制後，他們所得的福利已大不如前，如醫療津貼在離職後就停止，房屋上的津貼亦大減。調整薪酬會是提升公務員士氣的一個方法，因為這代表他們的工資不會與私人市場脫節，甚至可以同步。」

對不少年輕人來說，政府工仍是有一定吸引力，如就業穩定、有work life balance、起薪點較私人市場高等，但梁籌庭卻認為，自公務員以新制作招聘後，其實政府在吸引人才上是比私人市場蝕底，「有優勢的專才都寧願在私人市場尋找工作機會，公司是滿意你工作表現的就會立即提拔你，但在政府工作，要升職隨時要等十年、八年才有機會，加上福利不如之前，這亦可解釋低層職位的流失率為何較多。」他又表示，以往曾有一低層的公務員職位空缺，那時有超過三萬人遞交申請表應徵，但早前再作招聘時，申請人數已跌至二萬多人，總數差不多少了三份一。

梁籌庭表示，隨着越來越多新人加入公務員體系，將遞增薪點扣減率推高，這批新人固然年年有人工加，但對薪酬已達到頂薪點的員工來說卻不公平。(資料圖片/林若勤攝)

薪金非只加不減

另外，雖然梁籌庭對本年公務員薪酬的升幅表示滿意，但他仍建議政府要檢討相關薪酬調整的方法。「其實除每年都進行的薪酬趨勢調查外，還有一項每六年才進行一次的『薪酬水平調查』，政府會就公務員的工資水平與私人市場作比較，並以5%的差距為指標，如私人市場的薪酬水平高於公務員5%，公務員便可加薪，但如私人市場的薪酬水平比公務員低5%，公務員便需要減薪。」

他表示，新入職的公務員當然可每年獲既定的加薪，但對已達職級頂薪點，無法再藉『跳point』來加薪的公務員來說，這個機制對他們來說便是不公平（註1），而且倘若日後經濟出現大衰退，仍「有point可跳」的公務員將可逆市繼續加人工，但已達頂職級頂薪人士卻得扣減薪金，結果只會造成更大的落差，「雖然香港近年的失業率保持在二點幾百分點的低水平，但未來的經濟狀況會是怎樣，誰也說不定。」

梁籌庭表示，雖然多次跟政府反映這狀況，惟政府卻從未作出過回應。

（註1）公務員加薪方法 公務員可獲調整薪酬的方法有兩個，一是透過「遞增薪額制度」（俗稱「跳Point」），藉薪級點每年獲提升一級來達至職級的頂薪點，二是透過薪酬趨勢調查分析私人市場的薪酬升幅及花紅變動，從而作出加薪幅度建議。 不過由於要避免公務員獲雙重加薪，因此政府在計算公務員的薪酬調整指標時，會把公務員遞增薪額的開支減去才作計算。

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公務員體制及福利經過多次改革，到底現時加入政府還有什麼「着數」？除了薪高、糧準外，不少人對公務員現今可享什麼福利皆一頭霧水，甚至有「美麗誤會」，以為退休公務員會有醫療保障……

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