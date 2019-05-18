【職場12星座】辦公室戀情邊個先真心？　小心天蠍、雙魚利用你

無論你是辦公室文職、店舖售貨、餐飲業職工或其他要一班人工作的崗位，要是很長時間的工作，而生活交際又碰不到戀愛機會時，人就會容易出現孤獨感，工作中日久生情或惺惺相惜都是常見的，除非你是麻木或是整個工作地方都是同性（但同性之間也不是沒有超友誼XDDDD），否則都有可能產生感情。這樣情況下發生的戀愛，總帶有一些幼稚態度……

跟同事天天相見，一般相處當然沒問題，但若然要發展成情侶關係，建議還是要帶眼識人，考量對方是真心還是另有意圖（GettyImages/視覺中國）

試想想長時間埋首工作，感情經驗會多嗎？不﹐以我在客人身上所見例子，發現很多25歲以上的職場人士都不想只拼命工作，也懂得需要為自己的感情努力。他們非常了解感情的經營是需要時間和陪伴。

先來假設你是已經發生了辦工室戀情，全公司都知道也支持你們，我要給你小小提示：

1. 不要跟另一半在下班後仍在談論公事，因為下班後是屬於你倆的私人時間，要是還拿來討論工作，你們的身份即是沒有轉換（由同事轉回去情人的身份），等於放工了但仍未下班。

2. 請接受對方工作能力非常高，但處理愛情的能力卻非常低，例如不懂說甜言密語或營造浪漫。

3. 聊天時不說工作的話，就好像沒有話題，這是一個危機，因為兩人要是沒有能力令對方的思想或習慣拉開，亦會令關係容易變得沉悶。

如果你還在曖昧狀況，就請先問問自己萬一不能成為情侶，你會老羞成怒嗎？你真的能夠公私分明嗎？因為萬一兩人的感情出現問題，便會對工作做成嚴重影響，也令很多上司或公司立下規則，表示不希望員工之間戀愛（以我所知，某家連鎖店更列明規例，如果發現有員工成為情侶，就必須要把兩人拆到不同分店上班）。

另外，有一個經常令大家煩惱的問題：對方跟你曖昧是不是為了工作的便利，旨在利用你呢（或你是希望利用他們）？這個疑問，我分成12個星座跟你解釋。

12星座辦公室戀愛態度（按圖了解）：

【白羊：0％利用心態】自大的白羊只會覺得是自己向你幫助得比較多，除非你的職位是比他高級，能力超高，但如此一來，白羊終會因自尊受壓下而很容易放棄。所以在白羊好勝的心之下，沒有利用感情的心態。

【天秤：50％利用心態】天秤的心態本應是公平的，但當你付出大過天秤時，他會不好意思拒絕你的熱情，並會完全接收你所有的付出。但在你的立場，也許你會天真地以為天秤也會對你有所回報，但當他沒有做到你心中所期待的，就會變成你口中的利用。

其實，辦公室戀愛不是新鮮事，現實也有很多開花結果的例子，但過程會經歷非常多挑戰，由其是上司或公司有規條禁止，但人是喜歡反抗，越難走在一起就會越更想一起。

辦公室戀情開始時一定要問問自己，當事業愛情不可以兼得時，你會如何取捨？

Fanny Wu

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