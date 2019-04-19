【職場12星座】處女座難相處？　獅子尋雙贏共識、山羊要分工清晰

當提起處女座上司或同事時，大部分人都是眉頭深鎖，第一時間想到吹毛求疵、主觀性強、不理人感受、毒舌......但有想過沒有了處女座個性的人，世界又會如何？

其實處女座一直很忍耐，承受種種不滿。但多數人認定，處女座是容易咆哮、崩潰的人。（GettyImages/視覺中國）

處女座天生就是自虐型的，你懂嗎？

也許你覺得是他們自作孽，但你會懂他們天生就對每件事尋根究柢的個性：不准許自己做和別人一樣的事、不可以隨波逐流、要找到所有人都忽略的事，好令事情出現轉捩點……但在整個過程中，他們總令人慨嘆：「辛苦自己又何苦呢？」

處女座最傻的地方，就是長久默默的忍耐。如果友善地表達感受，問題或一早就能解決掉，但最差情況就是他們太天真，認定對方終會明白處女座的苦心，結果一直累積的鬱結最終變成炸彈，於是大家只會看到最醜陋的處女座。

很多人忽略了，其實處女座一直很懂忍耐，承受種種不滿，但差不多所有人都認定處女座很容易便咆哮，小小事就會崩潰。其實試想想，經歷多次傷害，不能逃避攻擊，硬生生承受一切後，還可以放鬆下來嗎？你的心不會累嗎？你有否想過......

其實以上所說的一切都是有辦法避免的，一切就是由12星座你協助他們。

了解與處女座相處的方法

與處女座合作共事，先接受他們驕傲的個性，這份驕傲是他們不斷嘗試，自信得出終極結論才擁有的驕傲。當你二話不說就否定處女座的想法，只會惹怒他們，無法共事。如果你受不了他們的驕傲，就先坦誠問對方的經歷，聽好再決定以什麼心態面對。當然，平實不誇張的回答，也是表現你的大方和成熟的方法，也有助你們相處共事。

12星座應如何與處女座同事相處？現在給你參考意見。

（按圖了解）：

【白羊座】：孤獨感和不被理解的感覺，和處女座的內心相似，可以拉近大家距離。（GettyImages/視覺中國）

【天秤座】：的確是最容易與處女座有碰撞、易引起火爆脾氣，唯一共通點是對美麗的執著，就由美學角度找共通點。（GettyImages/視覺中國）

懂處女座多一點，就會發現處女是令人成長和進步的一個星座，當然，如果你想生活過得順心，不奢求突破，請你避開處女座。

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「替處女座平反」​】

（以上文章內容均屬用戶提供，香港01不為任何用戶內容而衍生或遭受之任何損失或損害承擔責任。）

立即下載《香港01》，緊貼公務員職位空缺、勞工處筍工推介，了解CV、面試致勝技巧！

下載網址：

https://hk01.app.link/bkbJyY5t4O