【唔食死貓】吃虧有限度　忌與同事硬碰　3句說話婉拒承認錯誤！

雖職場的生存之道是別怕吃虧，但死貓太大便不能亂食，因這可能會直接影響你的聲譽！有什麼方法可以婉轉一點，讓對方知道實際上不是你的錯？

內心真係好想講：「我真係唔覺得我錯囉！」或「呢單嘢唔係我跟開！」。﹙GettyImages/VCG﹚

上司召見你，說最近的一個項目上有所出錯，然而，你只不過是剛接手同事留下的麻煩事，錯不在你卻要受盡指責，委屈又冤枉！

當然，你大可默默點頭，假裝知道，但內心則大叫：「這不是我的錯！」，或是用卸膊操的金句：「我真係唔覺得我錯囉！」或「呢單嘢唔係我跟開！」等來了事，但最高明的做法應是婉轉地向上司表示錯不在自己。為了自己的職場前景，凡事留一線是最有遠見及氣度的做法，所以以下會教大家三招作參考。這樣你便不用將「對不起」說出口，卻能於句子中意有所指。大家都是做大事之人，當然要學學！

1.

我沒有意識到這一點。

何時運用：在你實際犯錯的情況下使用，但你之所以會犯這錯誤是因為你沒有得到充足的協助和所需的資料。

為甚麼：你不會知道自己不知道甚麼。你要讓對方明白你在有限的資訊下，只能做到這種程度。

當然，最好的做法，是在過程中遇有不明白的地方便發問，避免犯錯。但當你在沒有選擇的情況下做出現在的結果，你便可以讓上司知道你事前所接收的資訊是有限的。例如，你在Google文件中做好了所有報告，但最後發現這公司比較喜歡用word來工作，這樣你犯了錯嗎？對，但你只是欠缺明確的指導，而不是你粗心大意。

想說得比較好聽一點？你亦可以這樣說：

謝謝你的提點，我下次一定會記得這一點。

千萬別意氣用事，表現大方才明智。﹙GettyImages/VCG﹚

2.

我這樣做是因為⋯⋯

何時運用：當上司怪責你沒留意關鍵位置時。

為甚麼：與上一個情境不同，這次你被告知犯了甚麼錯，那你就要解釋你之所以這樣做的背後原因。

這是一個機會向上司分享你的思維過程，並讓他知道這不是一個錯誤，而是你經過什麼考慮下作出的決定。例如因為趕急的時間限制或客戶提出的某些特定要求，令你不得不從非正式途徑完成。如果是因為這些特殊情況而令你犯錯，那就得清楚解釋一下你為甚麼會有此決定，令上司知道這可能不是錯誤，而是在特殊情況下最好的處理手法。

雖上司未能即時諒解，但起碼他會知道你不是一個不用腦的白痴。﹙GettyImages/VCG﹚

3.

我對這個位置有點困惑，我們可不可以在team meeting（團隊會議）中提及這一環？

何時運用：你被同事搞砸的事情中被指責時。

為甚麼：大大隻死貓放在面前，這無疑是最棘手的情況。你很想明確表示你與這爛攤子沒有關係，但與此同時，你不想將其他同事放上枱。

雖然這樣提問好像比較被動，但其實可以有效地將本指責你一人的錯轉變為成個部門或團隊的責任。你的上司在團隊上會單獨點點責怪你一人嗎？他會視部門為單位，那就可以讓真正相關的同事知道其錯誤並加似修正。

小事可啞忍，大事不能啞忍！﹙GettyImages/VCG﹚

當你被怪責於某件不是你工作範疇的事，一定會十分沮喪。因為你不想被看成罪魁禍首，同時又不想成為推卸責任無賴。如果雞毛蒜皮的小事，一句：「對不起」、「不好意思。」沒有甚麼大不了；但若是影響深遠的大錯誤，這死貓絕對不能食，嘗試為自己辯解時，可以試試上述3句短句作起始！

﹙資料來源：The Muse﹚

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