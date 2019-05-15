【職場熱話】放假難休息　老細WhatsApp要即回　網民：去廁所都難

無論是電郵還是WhatsApp、LINE等應用程式，它們的意義本是要令都市人的溝通更見便利，然而在現今社會，它們卻可能令打工仔在上班與下班之間的界線變得模糊，明明下班後是私人時間，卻要被一些工作狂上司追擊。 其實除直接關電話外，還有甚麼方法可以禮貌地拒絕在上班以外時間談工事？

放假收whatsapp、email及message真的很困擾。﹙GettyImages/VCG﹚

近日，有網民在Facebook專頁「奴工處」投稿，指自從有了WhatsApp後，打工仔收工不再是收工，放假不再是放假，變成只是換個地方再工作。

這番言論其後便獲不少網民回應，有人表示贊同，也有人分享相關的應對方法。

討論原文及網民意見（按圖了解）：

有網民就於下班時仍收到老細公事的短訊發起討論。（Facebook專頁「奴工處」截圖）

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3大巧妙回應方法

不少網民建議在假期中不要回應或接聽老細與同事的來電和訊息，但如每次都如此決絕，說不定日後會當災呢！與其左閃右避，何不大大方方地回覆，明確地跟他們說「不」？打工仔如遇上以下三個常見的情境，不妨試試相應的回覆方法，好在不用得罪老細之餘又可讓對方清楚你的立場。

1.當上司在你下班後或放假時找你談公事

很多上司都希望下屬可以隨傳隨到，不論下班後、深夜或是放假，只要遇有工作上的問題，他就很希望員工能立即想辦法解決，但他們或忽略了這行為其實會對下屬造成很大的騷擾。

遇到這種情況，打工仔可以稍作回覆，並跟上司訂下明確的工作計劃及完工期限，一方面讓他放心將任務交給你（並知道大約的進度），同時亦使你有更充裕的時間去執行，免得令彼此的預期有所落差。

遇到這種狀況，你可以說：

我已經收到你的email和詳細資訊，我會在下星期一下午三點前完成並向你報告。如有任何疑問，我會立即讓你知道。

2.當上司經常要你跟進需要緊急處理的項目

如果上司在星期五下班前才給你工作項目，並要求你下星期一要交給他，這不就指你要犧牲自己的周末來工作嗎？如果你很早已經完成當天的工作並在等放工，那不如主動出擊，提早詢問上司有沒有其他事項需要協助，這便可早點接下要跟進的工作並在下班前完成，一來可確保工作不會帶到周末才處理，二來亦可向上司展現你進取的態度。

遇到這種狀況，你可以說：

我已完成當前的工作，今天仍有一點時間，想請問下星期一是否有些待辦事項？若能先着手處理，請讓我知道吧。

如果你很早已經完成當天的工作並在看社交平台等放工，不如主動出擊，提前詢問上司有沒有其他事項需要協助。﹙GettyImages/VCG﹚

3.當上司把你當成萬能，一個人做三個人的工作

當你覺得上司所設的工作時間過於緊迫，請不要獨自熬夜犧牲睡眠或假日來把它們完成。你可以向上司要求有多一位同事或由整個團隊一起分工（如果有新同事或職場新鮮人就最適合，因他們應會想盡快適應工作，你亦可同時教導他們）。你可以有自信地接下這些具挑戰性的工作，並透過合作的方式來完成該項工作；獲得旁人的援助可以減輕你一些負擔，同時亦可鍛鍊你的領導能力。當上司留意到你能好好完成工作之餘又懂得提攜後輩，印象分自然大增。

如遇這種狀況，你可以說：

謝謝你讓我有這個機會接下重任。但如果下星期一為繳交期限，我希望可以尋求XXX一同分工。相信有他的協助，我們定能最有效率地完成工作。

（資料來源：奴工處、上班．這檔事、SmartM 人才培訓網、綜合報導）

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