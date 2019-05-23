【政府工】民政總署聘行政助理　月薪21k、大學畢業　中西區上班

民政事務總署為中西區民政事務處招聘合約行政助理，月薪達21K。是次職位的入職條要較高，申請人必須持有大學學位，中、英文語文能力出色及具備一年行政經驗才能申請。

雖然以非公務員合約受聘的打工仔無法享有公務員的福利，但如純粹以薪酬衡量，這些職位還是一定吸引力。（Getty/VCG）

雖然政府工升職慢、官僚氣息重的形象常為人詬病，但仍不妨礙它在求職市場的搶手程度。薪高糧準、工作穩定、前路清晰對眾多人來說有莫大的吸引力。就算不是公務員職位，不少人亦會考慮應徵N仔職位（非公務員職位）。

入職條件

對比其他助理職位，這次民政總署招聘的行政助理，入職條件相對地高。申請人必須持有大學學位，於DSE或CE中、英文科考獲第3級或以上以符合語文能力要求，中英文口語和寫作能力極佳。此外，申請者又必須具備良好的溝通技巧，能夠與不同的非政府機構、社區團體和公眾人士聯繫和合作。另外，熟悉微軟Office操作（包括中、英文文書處理、Powerpoint和Excel）也是必要入職技能之一。

申請人在取得學位後，必須至少有一年有關行政或項目管理的工作經驗。另外，如申請人熟識公共行政、非牟利團體或地區事務，並具備相關經驗，並具備會計相關知識或經驗的話，將獲優先考慮。

工作內容

雖然職位名稱是行政助理，但它的職責包括了行政、活動籌辦、客戶服務、統籌等數個範疇。詳細工作內容如下：

(1) 協助籌辦、監察和評估地區計劃／活動； (2) 就區議會的日常運作提供行政支援； (3) 為區議會轄下的委員會／工作小組提供行政支援； (4) 協助處理撥款發放申領，聯絡區聯會、其他政府部門、非牟利團體及／或商營機構，整理和編制統計報表等; (5) 監察地區項目的進度，包括審理區議會、其他政府部門、非牟利團體及／或商營機構提交的定期財務報告和進度報告的情況; (6) 協助統籌地區小型工程項目； (7) 協助地區管理的工作； (8) 負責一般行政及管理工作，例如:資源管理、系統及檔案管理、項目計劃的籌備、統計資料的蒐集和分析、報告書匯編等; (9) 處理公眾和其他機構的查詢； (10) 在有需要時執行其他職務。

民政事務總署行政助理招聘詳情（按圖了解）：

民政事務總署行政助理招聘詳情。（「政府職位空缺」應用程式截圖）

+ 3 + 2

入職者需留意一點，此職位或需要超時工作及在星期六、日和公眾假期工作。

獲聘人士可享有《僱傭條例》規定給予而又適用的休息日、法定假日﹙或代替假日﹚、年假、產假和疾病津貼。同時，如他/她圓滿履行合約、而期間一直表現理想兼行為良好，可獲發相等於所得底薪總額之15%的約滿酬金。視乎工作需要及表現，員工或可獲續約機會。

成功獲取錄者將按「N仔」合約受聘一年，月薪21,930元。此職位的截止申請日期是5月29日，接受郵寄和親身遞交申請，網上申請並不適用。

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