【李兆基退任】「經濟未定不宜早婚！」　重溫四叔理財、處世哲學

今年91歲的恆基兆業主席李兆基（四叔），在今日（5月28日）舉行的股東周年大會結束後，將退任公司主席及總經理之職務。現時於香港富豪榜排名第二的「四叔」，因投資眼光獨到，有「香港巴菲特」、「亞洲股神」之稱，縱橫地產界多年，作為香港四大地產商之一，他不時在會見傳媒時拋下金句。

年屆91歲的「四叔」李兆基正式退任主席兼總經理，把市值近5500億元恒地系上市王國交棒予兩名兒子李家傑和李家誠。(資料圖片)

李兆基在1928年出生於廣東省順德市，由於家中排行第四，故有「四叔」之稱。「四叔」家族從事金銀業，後來因為香港人口在六七十年代激增，他看見地產及房屋的發展需求，於是聯同幾位商界朋友合資經營地產，正式進軍本港地產業務。1975年，李兆基成立了恒基兆業有限公司，恒基兆業地產在1981年正式在香港上市。

恒基地產昨晚宣布，今日（5月28日）舉行的股東周年大會結束後，集團創辦人李兆基將退任公司主席及總經理之職務，以及提名委員會及薪酬委員會成員一職，但繼續留任公司執行董事。李兆基表示，由於年事已高，故作出退任決定。其實早在今年3月20日，四叔已披露退休計劃，至今日正式交棒，意味恒地繼新地、新世界發展及長實後，四大地產商已全部由創辦人將王國交棒給第二代。

李兆基長子李家傑（左）和次子李家誠（右）將獲委任為公司聯席主席兼總經理，以及提名委員會及薪酬委員會之成員。（資料圖片/盧翊銘攝）

「四叔」叱吒商場及股壇多年，不時拋下金句，分享自己對理財及做人等心得：（按圖了解）

致富之道（1）：李兆基多次在公開場合談及他的致富之道，他曾在大學向年輕人談及四點，第一點是「刻苦耐勞，勤奮勉力」，指吃得苦中苦，方為人上人。（資料圖片）

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