【面試教室】態度比答案更重要！　覺冷氣凍、HR刁難時應這樣想…

無論是在職場打滾了幾年，希望更上一層樓的你；抑或是剛剛畢業，作為社會新鮮人的你，你都要經過這一關－求職面試。

正所謂「輸人唔輸陣」，若只懂妄自菲薄，也許早在面試開始時已扣了不少印象分。（GettyImages/視覺中國）

不少人以為求職面試最重要的是答案內容，但其實內容只是基本功，能夠在答案以外幫助我們突圍而出的，是卓越的心態。今天半宅職薯就和大家分享幾個面試情景，幫助大家調節至最佳心態，面對面試室的挑戰。

1. 你也是「勁人」一份子

通常大型的面試都會設有等候區，讓面試者逐一輪候面試。不少人在剛進入等候區的一刻，見到其他西裝筆挺，看似滿有信心的面試者，心裏面都會覺得：「嘩，這裏很多勁人！今次面試都是兇多吉少了！」

其實這種想法完全是妄自菲薄。大家應該這樣想，一份工的待遇和前途其實已經斷定了申請人的質素，例如一份需要大專學歷加三年工作經驗的工作，不會吸引到一個博士學歷加20年管理經驗的專才；也不會接受一個只有小學程度的人來申請。來得這裏應徵，大家其實都是半斤八兩。所以大家應該這樣想：「如果這裏充滿勁人，而我也有資格來面試的話，那麼我也是勁人的一份子！」

2. 面試室冷氣為何特別凍

有面試經驗的大家可能會發現，面試室的冷氣總是特別凍的。有人會以為這是面試的其中一部分，公司特意製造冰冷氣氛考驗應徵者，但大家其實可以這樣想：如果面試室的冷氣真的特別凍，那麼坐在面試室一整天的面試官不是應該穿着羽絨嗎？其實大家覺得面試室的冷氣特別凍，只是因為大家心裏面覺得緊張罷了。

的確，有些面試官喜歡擺出高高在上的態度進行面試，但求職者用什麼態度作回應，又是另一回事。（GettyImages/視覺中國）

3.你的態度影響面試室50%的氣氛

在面試過程中，有些人會覺得面試氣氛緊張；有些人會覺得面試氣氛輕鬆自然，究竟面試室內的氣氛是由誰去設定的呢？

很多人認為是由面試官去設定，應徵者只是被動，但其實我們可以積極一點去想：面試的過程不外乎一問一答，無論是面試官抑或是應徵者，都只佔有一半比重，只能影響整體氣氛約50%。舉一個例子，如果面試官問你一個刁難尖銳的問題，你可以選擇立即「起曬槓」的回應，又或者以輕鬆幽默的方式應對，前者氣氛會急轉直下，後者氣氛輕鬆緩和。所以不同的回應方式絕對會影響面試室的整體氣氛。

4. 面試真的是「做自己」嗎？

很多人都說面試應該「做自己」，不應該刻意把自己塑造成一個完美的形象。這個建議看似很有道理，但我個人認為實質上空洞又無內容。「做自己」？究竟是做什麼時候的自己？正在發脾氣的你是在做自己；和同事爭論時的你是在做自己；和最friend的朋友互相以流暢粗口聊天的你，也是在做自己。那麼你應該做哪一個自己呢？

其實每一個人在不同的時空，對着不同的人和事都扮演着不同的角色。既然是來到面試，那便做一個最專業，最能夠滿足工作要求的自己吧！

似是刻意刁難的面試題目，其實根本並沒標準的回答，純粹是想觀察應徵者的急才及處事態度。（GettyImages/視覺中國）

5. 那些兩難題，其實是考驗你如何面對困難

面試時經常會遇到一些兩難題，這樣答不行，那樣答也不行，令應徵者困在一個進退兩難的位置。旁觀者清，當局者迷。應徵者很多時會因為想不到一個理想的答案而表現得氣餒以及失去自信，但其實兩難問題本身潛藏着另一個更深層次的考驗－就是觀察你如何面對困難。如果應徵者能夠在這個時候表現得不逃避、不氣餒，並且以正面積極的態度，以常識及推理能力去盡力答出一個合理的答案的話，那麼便算是過關了。

結語

其實面試答案來來去去不外乎十個八個版本，對於競爭激烈、高薪厚職的好工，單靠答案難以令自己突圍而出。去到這樣的位置，能幫助我們的就是比其他人更卓越的心態。別看輕「面試心態」這一樣東西，心態決定高度，它會影響我們的思路、反應、表達、處事方式等等，所以愈是高階的面試，愈是着重應徵者的心態。

半宅職薯

立即下載《香港01》，緊貼公務員職位空缺、勞工處筍工推介，了解CV、面試致勝技巧！

下載網址：

https://hk01.app.link/bkbJyY5t4O