【職場熱話】一年接獲逾7萬宗報案　日本新法管制職場性騷擾　

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職場性騷擾困擾不少打工仔，但有不少受害人因害怕影響工作及發展前景，因此即使遇上性騷擾事件仍寧願啞忍。日本厚生勞動省在2017年接獲7.2萬宗職場騷擾報案，打破過去六年紀錄，有見及此，當局決定通過法律進行管制。

不少打工仔擔心揭發職場性搔擾後會影響事業發展，寧願啞認。（VCG）

共同社報道，日本參議院昨日（29日）通過《女性活躍與管制騷擾法》，明文規定不得進行職權騷擾、性騷擾及與懷孕分娩相關的孕產騷擾。新法例確定「職權騷擾」的定義，並首次通過法律條文，規定僱主有義務採取完善諮詢機制等防範措施。

「職權騷擾」有三個條件：

(一)以優越關係為背景；

(二)作出超過業務上需要及適當範圍的言行；

(三)損害工作環境。

一項日本政府調查發現，約有三分之一女性受訪者面臨職場性騷擾。﹙VCG﹚

該新法律規定，政府、僱主及僱員有責任和義務注意其他僱員的言行，並禁止僱主對就受害情況進行諮詢的僱員，採取解僱等對僱員不利的做法。另外，新法就應對職場性騷擾問題作出規定，如企業員工在洽談業務時對客戶的公司員工進行性騷擾，若被受害一方的企業要求確認性騷擾事實時，另一方有義務盡力配合。

法律還規定大企業明年4月起制定職權騷擾對策，中小企業則要在新法生效後2年內實施。不過，由於新法沒有包含罰則，所以能否有效防治職場性騷擾依然存疑。

而為進一步保障職場女性，新法更將此前僅用於擁有301名員工或以上大企業的女員工錄用和晉升等指標，擴大至員工人數為101至300人的中小企業。

（資料來源：綜合報道）

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