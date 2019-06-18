如何快速切換工作表？　即睇Google Sheets與Excel快速鍵輸入法

Google Sheets和Microsoft Excel是不少打工仔常用的試算表軟件，兩者在功能與用法上大體相似，不過如仔細留意，可發現部份快捷鍵組合（shortcut keys）的輸入方法並不一樣。 本文將教導如何利用快捷鍵組合，輕鬆在兩個工具上做到「切換工作表（sheet）」、「顯示工作表清單」及「設定文字粗體/斜體」，助大家提高工作效率。

1. 切換所顯示的工作表

在使用Sheets與Excel時，用家通常都會在程式內開啟幾個工作表（sheet），方便紀錄、對比和分析不同的數據及資料。很多人習慣利用點按滑鼠來切換所顯示的工作表，但當雙方都緊貼在鍵盤時，每每又得騰空一隻手來操控滑鼠，很礙事吧，所以大家應要學識用於切換所顯示工作表的shortcut key。

Excel版：

Google Sheets版：

2. 顯示工作表清單

當工作表數目一多起來，用家就需要清單顯示所有工作表。Google Sheets和Excel自然都提供此功能及相應的快捷鍵，但兩者有所不同。

Google Sheets在底欄設有一個由四條橫線組成的符號，名為「所有工作表」，用滑鼠點擊便能顯示工作表清單。接下「Alt + Shift + K」組合鍵也能開啟此功能。

至於Excel則沒有類似的符號按鈕，令用戶以為沒有此呼叫工作表清單的功能。其實只要第一張工作表前的空白處點擊滑鼠右鍵，顯示所有工作表清單的視窗就會彈出。

設定粗體、斜體、底線、刪除線

為字體設定粗體、斜體和底線是再常用不過的功能，Google Sheets和Excel雖然同屬於試算表產品，但在這一小功能上，兩者的快捷鍵組合卻有所不同。以下將就粗體、斜體、底線、刪除線逐個功能對比。

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