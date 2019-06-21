馬爾代夫是度假天堂，消費自然驚人。但如果能夠免費於當地逗留兩星期，對著陽光、海灘和海龜工作呢？此筍工就是到當地擔任實習飼育員，照顧海龜，食宿機票全包，順便享受遊船河、浮潛之旅、按摩和沙灘燒烤等福利！

馬爾代夫度假村與當地海龜拯救中心合作聘請飼育員「煙腸」，照顧海龜兩星期，更可免費旅行度假。（COCO Collection）

該實習計劃由馬爾代夫度假村Coco Palm Dhuni Kolhu與當地海龜拯救中心Olive Riley Project合作舉辦，所以工作內容自然是為照顧和保育海龜出一分力。

實習海龜飼育員具體職責如下：

餵飼海龜 清潔海龜水缸 觀察醫療和手術過程 參與救援任務，救助有需要的海龜 協助康復海龜回歸大海 與中心遊客互動，提供與海龜相關資訊 出席官方分享晚會 在拯救中心的社交平台分享實習進展及幕後花絮

到時會有著名英國獸醫從旁指導，入職者不用擔心自己缺乏經驗。

照顧海龜實習情形一覽。（Olive Riley Project網站）

人工福利

雖然這個實習計劃沒有人工，但能夠對著陽光大海照顧海龜，本身已經足夠心曠神恰了。此外，此職位還包括一系列吸引力甚強的福利：馬爾代夫經濟艙來回機票、水上飛機往返渡假村和機場、海邊別墅住宿、三餐和飲料、日落遊船河、浮潛之旅、按摩和沙灘燒烤。絕對稱得上筍工吧？

渡假村環境。（COCO Collection）

申請資格和方法

是次實習職位只有一個空缺，向所有國籍人士開放。有興趣者必須提交2至3分鐘長度的短片及500字Cover Letter，解釋自己為何適合此職位。申請人毋須任何經驗，但必須年滿18歲及對海洋保育充滿熱誠。

實習將於8月開始，為期兩星期，截止申請日期是7月1日，有興趣者可按此瀏覽。

（資料來源：COCO Collection）

立即下載《香港01》，緊貼公務員職位空缺、勞工處筍工推介，了解CV、面試致勝技巧！

下載網址：

https://hk01.app.link/bkbJyY5t4O