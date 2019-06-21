馬爾代夫是度假天堂，消費自然驚人。但如果能夠免費於當地逗留兩星期，對著陽光、海灘和海龜工作呢？此筍工就是到當地擔任實習飼育員，照顧海龜，食宿機票全包，順便享受遊船河、浮潛之旅、按摩和沙灘燒烤等福利！
馬爾代夫度假村與當地海龜拯救中心合作聘請飼育員「煙腸」，照顧海龜兩星期，更可免費旅行度假。（COCO Collection）
該實習計劃由馬爾代夫度假村Coco Palm Dhuni Kolhu與當地海龜拯救中心Olive Riley Project合作舉辦，所以工作內容自然是為照顧和保育海龜出一分力。
實習海龜飼育員具體職責如下：
餵飼海龜
清潔海龜水缸
觀察醫療和手術過程
參與救援任務，救助有需要的海龜
協助康復海龜回歸大海
與中心遊客互動，提供與海龜相關資訊
出席官方分享晚會
在拯救中心的社交平台分享實習進展及幕後花絮
到時會有著名英國獸醫從旁指導，入職者不用擔心自己缺乏經驗。
照顧海龜實習情形一覽。（Olive Riley Project網站）
人工福利
雖然這個實習計劃沒有人工，但能夠對著陽光大海照顧海龜，本身已經足夠心曠神恰了。此外，此職位還包括一系列吸引力甚強的福利：馬爾代夫經濟艙來回機票、水上飛機往返渡假村和機場、海邊別墅住宿、三餐和飲料、日落遊船河、浮潛之旅、按摩和沙灘燒烤。絕對稱得上筍工吧？
渡假村環境。（COCO Collection）
申請資格和方法
是次實習職位只有一個空缺，向所有國籍人士開放。有興趣者必須提交2至3分鐘長度的短片及500字Cover Letter，解釋自己為何適合此職位。申請人毋須任何經驗，但必須年滿18歲及對海洋保育充滿熱誠。
實習將於8月開始，為期兩星期，截止申請日期是7月1日，有興趣者可按此瀏覽。
（資料來源：COCO Collection）
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