【職場熱話】不學倉頡、速成難搵工？　網民：講到學超能力咁！

無論是在生活還是工，文字都是人們用以進行溝通的主要工具。講起中文輸入法，倉頡與速成當然仍是主流，不過原來部份新一代更慣於利用九方、拼音、筆劃甚至語音來編寫中文字，方法雖是不同，但殊途同歸，打到字就行吧！ 不過日前有網民卻思疑，如果自己不懂得倉頡或速成輸入法，會否阻礙自己尋找工作呢？這話題便引來不少網民參與討論。

倉頡還是九方，打得出中文字就「理得你用什麼方法」？（GettyImages/視覺中國）

早前有網民於網上討論區連登以「唔識速成倉頡，係咪生存唔到？」發起相關討論。網友「皇帝企鵝二號」指自己以前多用九方輸入法，期間雖曾嘗試學用速成，但至今仍是屬「半桶水」水平；他不想使用拼音輸入法，而在使用手機時則慣用筆劃輸入文字。他擔心自己如還學不懂倉頡或速成的話，就連一個文員職位的入職要求也達不到。

事主原文：

速成學咗咁多年都係半桶水，拼音嗰啲支那嘢，手機用慣咗筆劃，以前淨係用九方，咁樣係咪做唔到文員仔？ 利申: 努力學習緊速成

事主所發起的討論，隨即引來不少人留言。雖然有些網民是留言嘲笑事主連速成也學不懂，但有些人主動分享學習過程及方法，鼓勵事主努力學習。

網民分享意見（按圖了解）：

+ 5 + 4 + 3

科技太方便所致？

第三種意見則在分享個人觀察，認為越年輕的人越不會打倉頡速成：80後基本上都懂得倉頡速成輸入法，而90後得益於ICQ、MSN和網絡遊戲的盛行，成長期間輸入法神速進步。然而，00後卻對倉頡速成不甚了解，因為他們成長之際科技發展蓬勃，慣常使用的手機可以使用語音錄入功能，又沒有機會接觸Microsoft Office軟件或學習輸入法。亦有網友分享看到小輩都用語音輸入文字到手機，再利用WhatsApp電腦複製文字，真是「睇見都辛苦」。網友慨歎「懶人科技出現，科技愈進步，人類過份依賴科技，技能同智慧都退步咗」。

網友的上述意見不無道理，畢竟最貼身的手機已可使用筆劃、九方輸入法，用家識寫字就可以了，毋須學速成和倉頡，加上語音轉文字的技術，的確令人懶得打字。

但懶人科技運用得當，也有助提升工作效率。以打字為例，利用語音轉文字打長文，逐句逐句說出來效率低，思路易被打斷，加上事後也要花工夫編輯修改，綜合不少人的經驗，隨時比起使用輸入法，需要花上更多時間。然而，若說到打字幕，語音轉文字卻非常有利於快速製作字幕。

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