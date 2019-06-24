【僱員培訓】網上培訓更具效率　調查：銀行業受訓時數只排第二…

近年很多行業都結合各項新科技令工作日常更有效率，企業也很願意分配資源在培訓員工上。 香港人力資源管理學會今日（6月24日）公佈《2018年培訓及發展需求調查報告》，顯示雖然香港企業在員工培訓和發展預算與僱員全年薪酬相比，在今年的比例上有輕微下跌，但香港企業仍是熱衷於培訓僱員掌握新科技，而且香港職場的培訓及發展狀況大致維持穩定。

香港人力資源管理學會的理事會成員曾永昌﹙右﹚指出最主要原因是因為眾在機構在培訓的模式上有明顯的轉變，棄傳統的課室培訓方式，改為在公司在職培訓、網上影片及虛擬教室等方式培訓員工。﹙霍芷晴攝﹚

調查於今年2月至4月期間進行，參與是次調查的企業合共111家，來自18個工商界別，涵蓋逾54,000名全職僱員，而員工培訓和發展預算相對僱員全年整體基本薪酬開支，平均率是3.3%，較2017年比率3.4%輕微下跌。學會理事會成員曾永昌指出最主要原因是因為眾在機構在培訓的模式上有明顯的轉變，棄傳統的課室培訓方式，改為在公司在職培訓、網上影片及虛擬教室等方式培訓員工。

網上影片教學 減少培訓時數

參與調查的111家企業之中，有62%表示去年有採用最少一種網上學習科技培訓，最常用是網上培訓影片，其次是流動學習、網上視像會議或虛擬教室、社交媒體等。

按圖了解企業採用的7大培訓模式比例：

網上培訓影片 67% ﹙YouTube 截圖﹚

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而曾永昌指，上述各種網上教學的應用，正是導致僱員培訓時數數字下跌的原因，「2018年，員工人均受訓16.9小時，與前一年比較，人均下降了1.2小時，相當於6.6%，因為傳統的班房教學模式已減少，加上很多在職培訓的機會，故培訓工時已計在工係時間內。」而人均受訓時數最高的三個行業為運輸/運輸服務/物流業﹙全年人均26小時﹚、銀行/金融服務/保險﹙全年人均19.8小時﹚及健康護理/藥劑﹙全年人均15.2小時﹚。

另，曾永昌補充，因這三個行業都有特定的培訓重點，必需學習與時並進的新知識，所以培訓時數會較其他行業高。

前線需要接班人

比較令人意外的是，使用網上學習科技比率最高的五個行業，排行榜如下：

按圖了解：

5.【石油/化工】75% ﹙羅君豪攝﹚

曾永昌指，因為近年很多機構及平台都有發展網上購物業務，故令運輸及物流的需求大增，而為了配合網上發展趨勢，運輸及物流業都要學習相應技術以配合，機構都很很重視這一環，故很樂意將資源投放在培訓員工上。

培訓類別 離不開熱門5大類

相信大家這幾時都不停聽到大數據及區塊鏈等新科技，而其實參與調查的111家企業之中，有46%在之前兩年，已開始安排有關員接受新科技的培訓，主要培訓主題如下：

‧大數據/數據科學 45% ‧雲端技術 45% ‧物聯網 29% ‧人工智能 25% ‧區塊鏈 14%

但面對近年香港經濟放緩，及貿易戰的進行，會否就是做成是次調查所指，員工培訓和發展預算相對僱員全年整體基本薪酬開支輕微下跌的原因？培訓學會副會長葉華信表示，雖然企業用於員工培訓和發展的預算比率略降，但對於增強僱員入度和促進企業長遠發展，員工培訓所發揮的重要性不減，「加上雖然今年略降，但整體數字仍算高，特別是500人及1000人以上規模的公司，所錄得的數字仍高。」

而主原是受訓模式改變，故即使調查數據顯示人均受訓時數略降，也不一定代表員工實際得到的培訓減少了。

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