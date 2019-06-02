【出外靠朋友】總結10大方法　擴闊生活圈子　脫單、搵工冇難度

還是學生的時期，就算不是同班同學，只要參加社團、系學會、校隊或是學校活動，幾乎每天都可以認識不同的新朋友。然而隨着畢業後踏入職場，生活剩下上班工作、下班睡覺，就算放假偶爾約出門，朋友也永遠是那幾個，頓時覺得要打破自己的生活圈，認識新朋友是一件很困難的事情。

隨著畢業後踏入職場，生活剩下上班工作、下班睡覺，就算放假偶爾約出門，朋友也永遠是那幾個（ 韓劇《未生》劇照）

但所謂「在家靠父母，出外靠朋友」人脈永遠都是需要認真經營，重要的一件事，尤其對於出社會打拼的人來說更是如此！因此今天的DailyView網路溫度計，就聽到網友的困擾，決定透過《KEYPO網路大數據》幫大家調查，網友們究竟都用什麼方法拓展人脈，話不多說，讓我們馬上看下去！

No.10 轉工

轉工絕對是一個快速累積人脈的好方法！畢竟每當到一個新環境，就能重新認識許多新朋友，尤其在職場上交到的朋友，往往都擁有相同專業，也在同一個領域中打拼多年，未來不管是換工作還是需要挖角，都很有可能成為彼此的好夥伴。

No.10 轉工！（GettyImages）

No.9 出國留學／Working Holiday

出國留學除了有機會認識外國人，拓展國際上的人脈之外，也有不少人因此交到「同鄉」好友！原因是大家離鄉背井在外生活，遇到來自同一國家的朋友總是倍感親切，生活上也會彼此互相幫助，許多人就算回港後仍會保持聯絡，成為交情不錯的好朋友。

出國留學除了有機會認識外國人，拓展國際上的人脈之外，也有不少人因此交到「同鄉」好友！（VCG）

No.8 念EMBA、進修

EMBA與進修不用多說，絕對是網友公認拓展人脈的好方法之一。透過上班之餘的時間，去上課學習、提升自我，課堂上認識的同學們，在業界中往往也都具有一定資歷或地位，普遍樂於分享自己的經驗，互相學習成長，甚至尋求合作機會。

EMBA與進修不用多說，絕對是網友公認拓展人脈的好方法之一。（Getty Image）

▼▼按下圖放大，繼續看看剩下的七個最多網友推薦的拓展人脈大法吧！！▼▼

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分析說明： 本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2018年5月14日至2019年05月13日，共一年。 系統觀測上萬個網站頻道，包括新聞頻道、Facebook、PTT及各大討論區、部落格等，針對討論『拓展人脈的方法』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

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【本文由「DailyView網路溫度計」授權轉載，研究資料由「KEYPO大數據關鍵引擎」提供。】