【持續進修基金】修讀課程次數是否設上限？　即睇3項申請須知！

持續進修基金已於2019年4月1日起提高資助上限至20,000元，不少打工仔都想把握機會報讀各類課程，提升自己在市場上的競爭力。但但每次申領可獲發多少資助金額？資助金額如何計算？有沒有申請次數的限制？種種疑問，最好在報讀課程前預先了解。

不少打工仔都想把握機會，好好利用這20,000元的資助報讀各類課程，提升自己在職場上的競爭力。﹙GettyImages/VCG﹚

時代不斷變遷，科技不斷進修，打工仔唯有不斷作自我增值，才能在職場上保持競爭力。政府推出持續進修基金，當然是希望鼓勵市民活到老學到老，在新措施下，每位合資格人士的獲資助金額更加碼至20,000元，自然吸引不少人報讀相關課程，與時並進。

不過在計劃進修時，不少打工仔的腦海都會浮出一些疑問，如：基金有申請次數限制嗎？同時報讀多個課程的話，要待所有課程完結才能遞交申請？修畢課程後，一定要逗留在香港工作嗎？以上的疑問，其實有關方面是有一些指引的。

Q1. 申請人最高可獲多少資助？資助額是怎樣計算？

符合資格的申請人於成功修畢於2019年4月1日或之後開課的基金課程後，可不限次數申領合共最多20,000港元的資助。首10,000港元資助的學員共付比率（即學員本身需負擔的費用的百分比）為課程費用的20%，而次10,000港元資助的學員共付比率則為課程費用的40%。

2019年4月1日前已開立持續進修基金帳戶的申請人，不論其帳戶是否已結束，亦可就2019年4月1日或之後開課的基金課程申領新增的10,000港元資助，以及原有的10,000港元資助中尚未申領的結餘，共付比率與上述相同。

持續進修基金網頁設立了「資助計算器」，方便申請人預計可獲的資助。

持續進修基金網頁連結香港政府一站通網站設立了「資助計算器」。﹙香港政府一站通網站截圖﹚

Q2. 如申請人同時報讀數個課程，他/她可不可就已完成的課程先申領資助？

申請人報讀2019年4月1日或之後開課的基金課程，不再受申領次數和有效期限制。申請人可於年齡上限屆滿前彈性安排時間，修讀適合的基金課程及於成功修畢課程後的一年內遞交發還款項申請。每名合資格申請人修讀基金課程的總資助上限為20,000港元。

而2019年4月1日前開課的基金課程的發還款項申請，持續進修基金辦事處將根據2019年4月1日前實施的規定（包括資助上限10,000港元、四年申領期限及申領申請次數上限四次等）審批。

持續進修基金辦事處於本年已搬遷至荃灣的中染大廈。﹙網上圖片﹚

Q3. 如成功申請並取得資助款項，是否有責任需留港工作 / 服務？

自我增值後，有沒有規定大家必須留港工作或服務，以回饋社會？持續進修基金辦事處指政府並無此限制。

（資料來源：持續進修基金辦事處）

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