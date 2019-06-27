【政府工】地政署聘合約地政主任　月薪21K　DSE五科第3級可申請

地政署現正公招聘地政主任一職，雖此非公務員職位，但勝在入職要求較低，而且獲聘人士將可獲月薪21K。

地政總署署長陳松青是你的頂頭上司，請記住。（資料圖片）

入職條件

合約地政主任的賣點勝在人工高但入職要求較低：申請人無需持大學學位，只要在DSE五科（包括中、英文科）考獲第3級或以上，或者在AL兩科高級程度科目考獲E級或以上及CE另外三科（包括中、英文科）考獲第3級/C級或以上，便符合了學歷和語文能力之要求。此外，申請人又必須具備基本電腦知識，包括使用Microsoft Office軟件，性格亦要成熟、可靠並具獨立處事能力為上。

特別留意，具產業管理或土地管理經驗的申請人可獲優先考慮。

工作內容

入職者將會執行與新界土地管理工作有關的多方面事宜，具體如下：

（a）進行工地視察； （b）會見牽涉交易及糾紛的當事人； （c）檢查/準備土地文件及統計數字；及 （d）執行上級指派的其他職務。

另外，此職位需要在新界各處執勤，並不時執行長時間或不定時的職務。

地政總署合約地政主任招聘詳情（按圖閱讀）：

地政總署合約地政主任招聘詳情（按圖閱讀）：

+ 7 + 6 + 5

獲取錄者將按「N仔」合約受聘一年，人工21,480元，可按《僱傭條例》的規定享有休息日、法定假日、年假、分娩假期或侍產假及疾病津貼等福利（如適用）。同時，如受聘人圓滿履行合約、而期間一直表現理想、操守良好，可獲發相等於底薪總額15%的約滿酬金。

此職位的截止申請日期是7月8日，接受網上、郵寄和親身遞交申請。網上申請者需要於截止申請日期後的一星期內把學歷證明文件、成績表副本及工作證明副本送到地政總署聘用室，信封面和文件副本需註明網上申請編號。

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