【公務員】港台聘助理節目主任　28k起薪　大學畢業申請毋須經驗

向來較多招聘合約職位的香港電台（RTHK），近日公開招聘公務員職位！是次招聘助理節目主任（媒體管理）一職，人工起點28K，最高可達53K。這職位的職責以媒體管理和市場推廣為主，入職要求視乎申請人的學歷和經驗而有所不同。大學畢業生申請毋須經驗，其他學歷持有者則必須具備二至六年經驗不等。

香港電台向來是不少新聞系、傳理系畢業生的心頭好，唯N仔職位和公務員職位都僧多粥少，每次招聘都非常搶手。（資料圖片／審計報告）

工作內容

助理節目主任（媒體管理）的職責有三項，可以分為「節目資源管理」及「市場推廣」兩部分。

「節目資源管理」包括兩項職責：

1. 協助處理與機構事務、節目製作、媒體運作及新媒體相關的資源分配；

2. 處理協調工作，包括採購管理、人力資源管理、大樓管理、辦公室翻新和維修以及協助合約管理、內容政策、節目播放權、廣播標準、版權事宜的工作。

「市場推廣」則以協助處理機構／節目的宣傳和市場推廣項目為主，包括公共關係和處理投訴的工作。

留意一點，入職者或需不定時工作和輪班當值，且須要在颱風、黑色暴雨警告及其他緊急情況下工作。如此看來，工作內容還是具有一定的挑戰性，申請人最好有一定心理準備。

入職條件

要應徵助理節目主任，資格會隨申請人的學歷水平及工作經驗而有所不同，具體要求如下：

1. 申請人必須持有香港的大學所頒發學位，或具同等學歷；或 2. 申請人必須持有副學士或高級文憑，主修新聞學及傳理學、創意媒體、媒體學科等相關學科，兼具兩年電視、電台或新媒體節目製作、媒體管理、公共關係、市場推廣的相關工作經驗；或 3. 持有獲認可文憑，主修新聞學及傳理學、創意媒體、媒體學科等相關學科，兼具四年電視、電台或新媒體節目製作、媒體管理、公共關係、市場推廣的相關工作經驗；或 4. 在DSE考獲五科第2級或以上成績，包括中、英文科；或在AL兩科高級程度科目考獲E級或以上，及於CE另外三科考獲第3級／C級或以上成績（可包括中國語文科及英國語文科）；兼具五年電視、電台或新媒體節目製作、媒體管理、公共關係、市場推廣的相關工作經驗；或 5. 在DSE考獲五科第2級或以上成績，包括中、英文科；或在CE五科考獲第2級／E級或以上成績，包括中、英文科；兼具六年電視、電台或新媒體節目製作、媒體管理、公共關係、市場推廣的相關工作經驗。

最後，無論持有甚麼學歷，申請人必須在DSE或CE中、英文科考獲第2級或以上成績，以符合語文能力要求。

另外亦要注意，如果申請人數眾多，港台招聘組會訂立篩選準則，只有獲篩選的申請人會獲邀參加技能測試／筆試／招聘面試。 因此，申請人或須技能測試／筆試合格，方獲進一步考慮。 同時，出席招聘面試的事前或事後，申請者提供文件證明其具備相關學歷和經驗。

香港電台助理節目主任（媒體管理）招聘詳情（按圖了解）：

香港電台助理節目主任（媒體管理）招聘詳情。（「政府職位空缺」應用程式截圖）

+ 12 + 11 + 10

人工福利

獲取錄者將按公務員合約受聘3年，人工起薪點28,725元，最高可達53,195元，視乎學歷和相關工作經驗而定。此外，申請人可享有薪假期、醫療及牙科診療的福利。在適當情況下，可獲房屋資助。 本地新聞及傳理行業一向薪酬偏低，是次職位對持有大學學位者沒有經驗要求，相信對剛畢業的大學生吸引力不俗。

申請方法

此職位的截止申請日期是6月28日，接受網上、郵寄和親身遞交申請。網上申請者必須在7月5日或之前把所需証明文件副本遞交到香港電台招聘組或用電郵遞交，信封面及每頁証明文件的副本上都需要註明網上申請編號。

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