【衝吧烈子】玻璃心後輩新劇季加盟　激氣到咆哮情節繼續有共鳴！

去年爆紅的職場動畫《衝吧烈子》已於6月中上架第二季了。《烈子》畫風又萌又可愛，但內容卻卻描述出職場黑暗，極其貼地寫實，引起同樣要日日OT、受上司的壓搾與應付卸膊同事打工仔的共鳴。 來到第二季，主角烈子所遭受的磨難更上一層樓，開始「帶人」的她更要與激心下屬穴井共事，教她心力交瘁……

《衝吧烈子》去年在Netflix播出第一季，一夕爆紅。不知有心定無意，故事人物皆為動物，令「社畜」一詞名副其實，無疑大大加強諷刺意味。（Sanrio官方網站）

主角小熊貓烈子，25歲，工作五年，在貿易公司任職會計部OL。個性溫和聽話的她，不擅長拒絕別人，遂成為辦公室的食物鏈底層、上司日常欺負的對象與晚晚OT的一份子。每當遇到不愉快之事，烈子就會走到廁所或卡啦OK，人格分裂般咆哮地唱Heavy Metal發洩，再自我安慰「明天又是新的一天」。

反映現實黑暗

《衝吧烈子》於去年一夕爆紅，「可愛的畫風」和「寫實貼地的題材」是兩大主主因。《烈子》由Hello Kitty的母公司Sanrio製作，人設、畫風功力無容置疑，但在這個視覺年代，精美的卡通層出不窮，它能夠在激烈的競爭中俘虜各國觀眾的心，更因為是內容夠貼地寫實，共鳴強烈。

其實，單看烈子同事的個性，已可明白她為什麼要晚晚變身，咆哮大唱Heavy Metal。

烈子的麻煩上司、同事們（AKA她的打工痛苦來源）：

1【敦部長】名副其實的「沙豬」。超級大男人主義，認為斟茶遞水是女人的工作。作為會計部部長兼烈子上司，天天壓搾、責罵、嘲諷烈子。日日在辦公室打Golf卻大呻忙碌辛苦。（《衝吧烈子》Instagram截圖）

故事可笑 還是在笑自己？

都說職場如戰場，有時令人疲累的不是工作，而是一起共事的人。苛刻上司、擦鞋仔和八卦精等人物，其實打工仔身邊都能找到原型；而烈子正是平凡又可憐打工仔的化身，她所經歷的甜酸苦辣正是很多人都面對着的挫折無奈：不想起床返工、像條咸魚般迫地鐵上下班、不合理的工作量、被迫食死貓、永無天日的OT、瘋狂的同事們………動畫把現實職場生活中最平凡、最沉悶、最磨蝕意志的時刻都通常烈子的故事透徹道來。

其實，烈子每次「人格分裂」通過Heavy Metal發洩不滿，也是替一眾打工仔把內心的怒氣咆哮出來，這亦是觀眾看完《烈子》會感到極具共鳴，非常治癒的原因之一。其實《衝吧烈子》就是「糖衣苦藥」，用喜劇糖衣包裹烈子苦澀的生活，而打工仔們邊看邊笑，何嘗又不是在笑那苦澀正是自己的現實呢？

烈子即平凡打工仔，你我經歷同樣的挫折和洩氣：

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看到烈子的苦澀職場生活和「性格」同事，不難理解為甚麼她每天都去唱。烈子平時的溫和模樣與咆哮Heavy Metal的怒氣模式對比強烈，鮮明的反差萌讓人忍俊不禁。（《衝吧烈子》YouTube預告截圖）

第二季：指導性格後輩

來到第二季，烈子在共十集的故事中要遭受的磨煉（AKA折磨）只多不少，打工仔感受到的共鳴只強不弱。例如在首五集的劇情中，公司來了一位剛畢業並投身職場的同事穴井，他有禮貌、有幹勁，給眾人留下良好的第一印象。而有五年經驗的烈子則被指派去教導穴井。

新同事穴井剛大學畢業，介紹時有禮貌、有幹勁、有熱誠，給眾人留下良好的第一印象。（《衝吧烈子》動畫截圖）

後輩竟是玻璃心

打工仔初入職，表現得較緊張也無可厚非吧！穴井也因此連接個電話也錯漏百出。烈子一看不對路，便立即搶電話回來並對穴井說：「出來社會就應該要會接電話，今天電話就由我來接。」誰料穴井當晚竟然傳來短訊，指責烈子的言辭是人身攻擊兼剝奪他的學習機會，又命令她須限期前以書面回覆。當烈子裝作忽略，他就不斷短訊轟炸，威脅烈子將投訴她職場欺凌的行業；就連出聲幫忙的同事，他亦施以同樣方法報復。

第二季烈子教導後輩卻遭報復的具體劇情：

烈子雖然才年僅25歲，卻已工作五年，足夠晉升做管理層了，加上敦部長的慣性欺凌，便被指派帶新人。沒想到新人卻錯漏百出。（《衝吧烈子》動畫截圖）

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現實中未必所有打工仔都會遇到如此激烈的狀況，但總有機會遇到玻璃心同事，他們把所有言論都當作成人身攻擊，令人頭痕，不知所措。《紐約時報》暢銷書作者兼美國商人Kevin Kruse就曾在自己創立的線上教育平台上分享如何給予玻璃心同事批評：

1. 【只敘述他們行為】應該客觀地描述他們的行為（你有時未能及時回覆公司訊息/要在死線之後才回覆訊息），不要加插個人評語（顯得你會懶惰）。 2. 【詳說這種行為會給公司帶來甚麼影響】（沒有及時回覆會阻礙同事和客戶的進度。） 3. 【就如何改善問題取得共識】（你留意這一點嗎？） 4. 【如同事接受不了別強行推進】把討論安排到下次，持續給予反饋。 5. 【討論應私下進行】 6. 【直接入題】別採用「三文治」回饋法（即讚美→指正→讚美），會顯得不夠真實。

同事出手鼓勵 二人和解 新人敏感皆因害怕？

種種措施嚇怕了烈子，哪會再敢指導後輩呢？穴井也採取不合作態度，工作表現毫無起色，導致烈子被上司責罵。雪上加霜的是，兩人被指派要於公司感謝日一起擺賣食物，但為了避免衝突，烈子把所有工作一肩扛下。結果可想而知，除了工作量一再增加外，烈子準備的炒麵被眾人嫌棄難吃，穴井一直袖手旁觀。

正當情況走向無法挽回之際，被嫌棄八卦和煩的河馬蒲恵卻以只有他能勝任為由加以鼓勵穴井，他才挺身而出，幫忙烈子製作炒面，二人亦得以和解。而蒲恵之所以能夠「馴服」穴井，皆因她一開始就鼓勵和讚美的態度對待後者，釋放善意。

烈子和穴井和解的具體劇情：

為了避免衝突，烈子把公司感謝日的炒面攤位的工作一肩扛下，卻被眾人嫌棄難吃。（《衝吧烈子》動畫截圖）

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至於為甚麼穴井會如此敏感，動畫中烈子的好戰友鷺美秘書、五里部長說得很透徹：

「因為他們或許是很害怕長大要出社會。」（《衝吧烈子》動畫截圖）

其實各位打工仔都經歷過這個階段，害怕進入社會，害怕踏成年人的世界，皆因害怕自己的無能，恐懼自己跟不上節奏，無法適應變化吧。人生進入另一個階段，卻並非人人都準備好，在無所適從的狀況下自然產生負面情緒。動畫中穴井的報復手段畢竟是經過喜劇效果的修飾，現實中並非所有人都會表現得那麼誇張，但迷茫、自我懷疑、敏感、不懂處理批評等等心情卻是如出一轍的。穴井經過公司活動找到個人定位，很快找到個人價值，打工仔未必可以快速適應公司和社會生活，但這本非易事，按照按照自己的步調前行就足夠了。

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